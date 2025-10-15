Obavijesti

News

Komentari 0
ODALI MU POČAST

Plenković i Jandroković položili vijence kod biste Blagi Zadri

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Plenković i Jandroković položili vijence kod biste Blagi Zadri
3
Zagreb: Povodom obljetnice pogibije general-bojnika Blage Zadre položeni vijenci kod biste u Saboru | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Blago Zadro je bio simbol hrabrog vođe, zajedništva, solidarnosti, čovjek koji je vodio svoje vojnike i trajno smo mu zahvalni na svemu što je učinio za našu domovinu, rekao je Jandroković

Predvodeći izaslanstva Sabora i Vlade, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković položili su u srijedu vijence kod biste general-bojnika Blage Zadre u povodu 34. obljetnice njegove pogibije, a uz njih su bili Zadrina supruga Kata te sin Tomislav.  "Danas smo ovdje kako bismo se prisjetili jednog od najvećih heroja Domovinskog rata Blage Zadre, njegove žrtve i ljubavi prema domovini", kazao je Jandroković prilikom polaganja vijenaca i paljenja svijeća ispred biste u dvorištu vojnog kompleksa na Črnomercu gdje privremeno zasjeda Sabor. Blago Zadro poginuo je 16. listopada 1991. godine, a, kako je istaknuo Jandroković, "jedan je od onih ljudi koji su ostavili dubok trag u obrani RH od velikosrpske agresije".

"Bio je simbol hrabrog vođe, zajedništva, solidarnosti, čovjek koji je vodio svoje vojnike i trajno smo mu zahvalni na svemu što je učinio za našu domovinu. Zaslužuje da ga se svakom prigodom prisjetimo i iskažemo mu veliku zahvalnost", poručio je Jandroković predvodeći saborsko izaslanstvo kojem su se pridružili brojni zastupnici svih političkih opcija.  

ISPRIČAO NJEGOV SUBORAC LEGENDARNA PRIČA Zadro je četniku dao adresu: 'Ključ je tu, uđi. Ali ne znam kako ćeš van...'
LEGENDARNA PRIČA Zadro je četniku dao adresu: 'Ključ je tu, uđi. Ali ne znam kako ćeš van...'

Vijenac su položili i premijer Andrej Plenković s potpredsjednicima Vlade, a uz njih su bili i Zadrina supruga Kata i sin Tomislav. 

"Zahvaljujem predsjedniku Hrvatskog sabora na inicijativi da uoči obljetnice pogibije jednog od heroja Vukovara i članovi Vlade, zastupnici Sabora, njegova supruga Kata i sin Tomislav, koji je naš zastupnik u Saboru, zajedno položimo vijence i odamo počast i njemu i svim hrvatskim braniteljima koji su zaslužni za našu slobodu i suvremenu hrvatsku državu", rekao je premijer. 

Tom je prigodom zahvalio potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu za skrb o braniteljima u protekla tri mandata, podsjetivši da je Vlada donijela nove zakonske okvire i "popunila pravne praznine i materijalna prava koja su nedostajala".

"Vodimo kontinuiran dijalog s braniteljima, četiri veteranska centra su izgrađena, pet ih je u planu, plus još drugih pet, šest centara za trajnu skrb. Taj je proces, uz potragu za nestalima, itekako brižno i pažljivo vođen na korist onih koji su za Hrvatsku dali najviše", naveo je.

HEROJ OBRANE VUKOVARA Magična fotka Blage Zadre! Evo kako je nastala 8. 9. 1991.: 'Bilo je opasno jer su nas sve nišanili'
Magična fotka Blage Zadre! Evo kako je nastala 8. 9. 1991.: 'Bilo je opasno jer su nas sve nišanili'

Premijer je napomenuo i istodobna ulaganja u Hrvatsku vojsku i policiju u promijenjenim globalnim okolnostima čime Vlada, kazao je, šalje poruku da vodi računa o tome da budemo sami dovoljno jaki za bilo kakve ugroze. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život
U KBC-U ZAGREB JE

Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život

Danas smo imali Dane kruha, po odlasku učenika kući ispred školske dvorane se dogodio nemili događaj. Učenik je zadobio ozljedu, pružena mu je prva pomoć, pozvana je hitna i prevezeno je u bolnicu, rekla nam je ravnateljica
Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'
DRAMA U BEDEKOVČINI

Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'

Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice - rekao je otac učenika koji je ranio kolegu
VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone
STRAŠNO

VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone

Predmet na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, navode s HAK-a.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025