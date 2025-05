Plenković i Milanović nakon tri i pol godine ponovno za istim stolom: 'Bolje ikad nego nikad'

Na Pantovčaku u petak u podne konačno će za isti stol ponovno sjesti predsjednik države Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Sjednica Vijeća za obranu održat će se nakon gotovo tri i pol godine, a među temama koje trebaju raspraviti je i uvođenje obveznog vojnog roka, koje Vlada planira krajem ove ili početkom iduće godine izmjenom Zakona o obrani. Posljednja sjednica Vijeća za obranu bila je u studenom 2021., a nakon što je u siječnju ove godine Milanović osvojio novi mandat na Pantovčaku, ponovno je predložio Plenkoviću da sjednu za isti stol, što je ovog puta premijer prihvatio. Prije toga su u Vladi pripremali vojne dokumente koje Vijeće treba raspraviti. U travnju je premijer Milanoviću uputio nacrt Strategije obrane RH i Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga RH.

- Raspravit ćemo neke dokumente, neke smo trebali davno raspraviti, ali bolje ikad nego nikad - poručio je Milanović.

Potvrdio je da će razgovarati o uvođenju obaveznog vojnog roka, a prijedlog smatra boljim od onoga što imamo danas.

- Trenutno nemamo ništa. Ostajemo bez pričuve, prema tome potrebno je da se veći broj ljudi nagovori da se uključe u obuku koja traje dva mjeseca. I to je prekratko, ali i to je bolje nego što je bilo do sada - kazao je.

Ponovio je kako je više puta slao pozive za sazivanje sjednice Vijeća za obrane u protekle tri godine, a na pitanje što misli zašto je premijer Andrej Plenković odlučio sad prihvatiti to, rekao je da ne zna. Komentirao je izjavu ministra obrane Ivana Anušića da se planira pokrenuti proizvodnja malih borbenih dronova u našoj zemlji.

- Volio bih da je to moguće. To bi značilo da bismo mogli za svoje potrebe nabaviti nešto što je proizvedeno u Hrvatskoj, po povoljnijoj cijeni - kazao je.

Premijer Plenković očekuje da će se na sjednici raspraviti strategija obrane, koju su dostavili Uredu predsjednika prije više od nekoliko tjedana te dugoročni plan razvoja obrane, za koje navodi da su kvalitetno pripremljeni.

- Ne vidim da će biti nekih velikih prijepora oko ova dva dokumenta - kazao je Plenković.

Čini se da je era tvrde kohabitacije završila. U javnom prostoru nema više vrijeđanja i prepucavanja. Pred najvišim dužnosnicima u zemlji puno je posla koji je do sada bio na čekanju zbog njihovog međusobnog odnosa. Jedno od pitanja svakako je imenovanje veleposlanika. Napomenimo da je Milanović prošlog tjedna rekao kako više nema političkih ambicija.

- Više neću biti kandidat za predsjednika niti za bilo što u politici - rekao je. 