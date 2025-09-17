Plenković ide na službeni put u Japan: Sastat će se s Ishibom i držati predavanje na sveučilištu

Hrvatski premijer Andrej Plenković boravit će od petka do nedjelje u službenom posjetu Japanu, gdje će se sastati s japanskim kolegom Shigeruom Ishibom i sudjelovati na obilježavanju hrvatskog nacionalnog dana na Svjetskoj izložbi EXPO 2025. u Osaki, priopćila je vlada u srijedu.

- U Tokiju će se sastati s Ishibom i prijestolonasljednikom Akishinom te održati predavanje na Sveučilištu Keio - ističe se u priopćenju.

Tijekom Nacionalnog dana Hrvatske na EXPO-u u nedjelju održat će se i hrvatsko-japanski gospodarski forum, što je i prigoda "za povezivanje naših poslovnih zajednica te za razgovore o novim prilikama za ulaganje i zajedničke projekte".

Ukupna robna razmjena između Hrvatske i Japana u 2024. je iznosila 101,2 milijuna dolara, što je značajno povećanje u odnosu na prijašnje godine, a u prvih šest mjeseci ove godine Hrvatska je u blagom plusu u trgovini sa Zemljom Izlazećeg Sunca.

Iz vlade su rekli da je prisutnost Hrvatske na EXPO-u u Osaki dodatan alat u promociji zemlje u Japanu.

Premijera će u Japanu pratiti ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i nacionalni povjerenik za EXPO 2025 Zdenko Lucić.

EXPO 2025 Osaka održava se od travnja do listopada na temu "Oblikovanje budućeg društva za naše živote" na umjetnom otoku Yumeshima, izgrađenom posebno za tu svrhu.

Hrvatski paviljon osmišljen je kao multiosjetilni prostor koji prikazuje raznolikost hrvatskih klimatskih zona, s inovativnim termalnim sustavom koji spaja stvarne vremenske uvjete iz Hrvatske i Japana u realnom vremenu.