SUSRET S PAPOM

SUSRET S PAPOM

Plenković ide u Vatikan, evo što nosi na poklon papi Lavu XIV.

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Plenković ide u Vatikan, evo što nosi na poklon papi Lavu XIV.
Foto: Claudia Greco

Radi se o velikom nakladničkom pothvatu Nacionalne sveučilišne knjižnice koji donosi vrijedan doprinos proučavanju inkunabula i povijesti hrvatske knjige.

Premijer Andrej Plenković boravit će krajem tjedna u službenom posjetu Vatikanu čiji će vrhunac biti razgovor s papom Lavom XIV. u petak.

Plenković će se u četvrtak, prvog dana posjeta Vatikanu, sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. 

Potom će održati predavanje na papinskom sveučilištu Gregoriani, a prvi dan posjeta zaključit će odlaskom na franjevačko papinsko sveučilište Antonianum. 

U petak prijepodne Plenkovića će primiti papa Lav XIV. Premijer će papi pokloniti monografiju "Incunabula Croatica" u kojoj se nalazi 96 hrvatskih inkunabula u 180 primjeraka. Radi se o velikom nakladničkom pothvatu Nacionalne sveučilišne knjižnice koji donosi vrijedan doprinos proučavanju inkunabula i povijesti hrvatske knjige.

Premijer u Vatikan putuje sa suprugom Anom Maslać Plenković i troje djece te izaslanstvom u kojemu će biti ministar branitelja Tomo Medved, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. 

Premijer će u petak biti na misi koju će predvoditi apostolski nuncij u Italiji i San Marinu Petar Rajič, karijerni vatikanski diplomat koji je rođen u Kanadi u obitelji hrvatskih iseljenika. 

Plenković će boravak u Rimu završiti druženjem s hrvatskom zajednicom u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima.

U pontifikatu pokojnog pape Franje, Plenković je bio u službenom posjetu Vatikanu 2017. i 2020. godine. U svibnju ove godine bio je na ustoličenju pape Lava XIV.

Predsjednik Zoran Milanović bio je u službenom posjetu Svetoj Stolici prije mjesec dana i papu je pritom pozvao u Hrvatsku. Poslije audijencije izjavio da je Lav XIV. na poziv reagirao dobro. "Mislim da će doći u Hrvatsku", rekao je. 

