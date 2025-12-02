Papa Lav u Libanonu poručio: Bliski istok treba nove pristupe i odbacivanje osvete

Vrhovni poglavar Katoličke Crkve, koji završava trodnevni posjet Libanonu, pozvao je također kršćane na Bliskom istoku, čiji se broj smanjuje zbog ratova i emigracije, da pokažu "hrabrost". "Bliski istok treba nove pristupe kako bi se odbacio mentalitet osvete i nasilja, prevladale političke, društvene i vjerske podjele i otvorila nova poglavlja u ime pomirbe i mira", rekao je papa Lav.

Istaknuvši da "posebno moli za voljeni Libanon", pozvao je "međunarodnu zajednicu da ne štedi napore u cilju promicanja procesa dijaloga i pomirbe" u toj regiji razdiranoj sukobima.

"Znak nade"

Papin posjet pružio je tračak nade Libanonu, koji je prije godinu dana bio u ratu s Izraelom i boji se nove eskalacije nasilja unatoč prekidu vatre.

Papa je također pozvao čelnike "u svim zemljama pogođenim ratom i nasiljem" da "poslušaju krik ... naroda koji traže mir".

Obraćajući se "kršćanima na Levantu, punopravnim građanima tih zemalja", Papa im je poručio: "Imajte hrabrosti. Cijela Crkva gleda vas s ljubavlju i divljenjem."

Papa je spomenuo "mnogobrojne probleme kojima je pogođen" Libanon, kao što su "krhak i često nestabilan politički kontekst", "dramatična gospodarska kriza" i "nasilje i sukobi koji su probudili drevne strahove".

Nasuprot takvim zlima, pozvao je na "razoružavanje srca" i "uklanjanje oklopa etničkih i političkih barijera" za "jedinstven Libanon, gdje trijumfiraju mir i pravda".

"Ovo je znak nade za Libanon", rekao je za AFP Elias Fadel (22). Iako je "siguran da će za mir trebati vremena", Papin posjet "pomoći će nam da krenemo naprijed i da nastavimo obnovu zemlje", rekao je.

"Nadam se da će mir zavladati u ovoj lijepoj zemlji koja okuplja sve vjeroispovijesti i religije", rekla je 37-godišnja Sandra Naïm.

Papa se pomolio za žrtve eksplozije u bejrutskoj luci

Prije mise, Papa je zapalio svijeću i u tišini se pomolio na mjestu kemijske eksplozije u bejrutskoj luci koja je razorila nekoliko gradskih četvrti 2020., pri čemu je poginulo više od 200 ljudi.

Blagoslovio je rodbinu i prijatelje žrtava, od kojih su mnogi bili dirnuti do suza i nosili portrete svojih voljenih koji su stradali u eksploziji. Papa je i kleknuo pored jednog djeteta.

"Trebamo pravdu za našu braću i za sve žrtve te eksplozije", rekla je Cécile Roukoz, odvjetnica koja je ostala bez brata.

Pet godina nakon katastrofe, pravda još nije zadovoljena jer politički dužnosnici opstruiraju istragu.

Eksplozija, jedna od najvećih nenuklearnih eksplozija u povijesti, bila je izazvana požarom u skladištu gdje je bio uskladišten amonijev nitrat bez ikakvih sigurnosnih mjera unatoč opetovanim upozorenjima najviših dužnosnika.

"Otac zaboravljenih"

Papa je rano ujutro u utorak posjetio psihijatrijsku bolnicu u blizini Bejruta koju vode redovnice, gdje je bio dočekan pljeskom.

Vidno dirnuta, predstojnica Franjevačkih sestara Križa, Marie Makhlouf, zahvalila mu je kao "ocu zaboravljenih i marginaliziranih".

Upoznala je Papu s poteškoćama s kojima se suočava njezina ustanova zbog nedostatka pomoći i urušavanja državnih institucija uslijed gospodarske krize.

"Ne možemo zaboraviti najslabije, ne možemo zamisliti društvo koje juri punom brzinom vodeći se lažnim mitovima o blagostanju, a ignorira mnogobrojne ljude u situaciji siromaštva i slabosti", naglasio je Papa pozdravljajući rad redovnica.

Papa je posjetom Libanonu zaključio svoju prvu međunarodnu turneju u sklopu koje je posjetio i Tursku gdje se zauzeo za jedinstvo među kršćanima.

Unatoč važnoj političkoj ulozi koju kršćani imaju u Libanonu, jedinoj arapskoj državi gdje je dužnost predsjednika države rezervirana za njihovu zajednicu, njihov broj je zadnjih desetljeća u padu zbog emigracije mladih.