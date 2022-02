Zbog porasta cijena energenata na globalnom tržištu i sve izvjesnijeg poskupljenja cijena struje i plina od 1. travnja, najavili smo da će Vlada donijeti paket mjera. Tim snažnim paketom ćemo ublažiti udar na standard građana, poručio je na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković.

Istaknuo je kako hrvatski građani još nisu osjetili značajniji rast cijena dok je cijena električne energije u Europskoj uniji krajem prošle godine porasla prosječno 30 posto, a plina i preko 70 posto još i više.

Sredinom idućeg tjedna će paket predstaviti i javnosti, dodao je.

- Paket mjera će se odnositi na proširenje opsega i povećanje iznosa socijalnih transfera najugroženijim i najranjivijim skupinama u

društvu, socijalnim ustanovama i umirovljenicima. Osim toga, mjere će ići za tim da rast cijena struje i plina, koji je nažalost nemoguće potpuno obuzdati, bude što manji. U tome će zasigurno značajnu ulogu imati HEP, a idemo i s nizom poreznih rasterećenja. Razmotrili smo subvencije brojnim gospodarskim subjektima. Paket će biti izdašan, vodit će računa o umirovljenciima, poduzetnicima i poljoprivrednicima - rekao je.

'Osuđujem u ime Vlade barbarski čin koji se dogodio u Rijeci'

Osvrnuo se i na još jedno u nizu ubojstvo žene, koje se dogodilo u nedjelju u Rijeci.

- Najoštrije u ime cijele Vlade osuđujem taj barbarski čin. Sve okolnosti ovog teškog ubojstvo saznat ćemo po

završetku istrage, no ono što iz raspoloživih informacija možemo reći je da počinitelj ovog ubojstva evidentno ima određene

probleme, ali njegovo psihičko stanje i eventualne motive treba ocijeniti struka. Je li se ovaj zločin mogao izbjeći, je li počinitelji

ranije bio nasilan, da li je pokazivao naznake da bi mogao učiniti nešto ovakvo - to u ovom trenutku ne znamo, ali očekujem, kao i cijela hrvatska javnost, odgovore na ta pitanja - poručio je naglasivši kako pojedina kaznena dijela, nažalost, ponekad nije

moguće predvidjeti pa ih je stoga teško spriječiti.

- Možda je to bio slučaj i u ovoj situacija, ali ostaje činjenica da se ovdje radi o još jednom čin ugroznog nasilja u kojem je život izgubila žena, a ubojstvo počinio muškarac. Iako se ovo djelo ne može kvalificirati kao nasilje u obitelji ili prema bliskoj osobi, ono je isto tako neprihvatljivo i o njemu trebamo govoriti - rekao je premijer podsjetivši kako je u 2020 godini ubijeno 19, a u 2021. 14 žena.



- Tome se kao društvo svi zajedno trebamo suprotstaviti. Kada se radi o nasilju u obitelji mi smo kroz niz poduzetih aktivnosti s jedne deklaratorne razine osude nasilja prešli na stvarnu manifestaciju volje da loše trendove promijenimo. No i drugi oblici nasilja zahtijevaju jednaku pažnju, učinkovitost i suradnju svih institucija, ali i jasna poruku pravosudnog sustava da nasilje nije prihvatljivo - naglasio je.

Reforma pravosuđa

Osvrnuo se i na reformu pravosuđa, koju, kako kaže, Vlada provodi kontinuirano.

- U javno savjetovanje smo uputili Zakon o parničnom postupku. U nizu važnih izmjena koje predviđamo ovim Zakonom spomenut ću najbitniju, a to je uvođenje rokova za završetak postupka. Prvostupanjski postupak morat će se dovršiti u roku od tri godine, žalbeni u roku jedne godine, odluka o prijedlogu za dopuštenje revizije u roku od šest mjeseci, a odluka o reviziji u roku od dvije godine. Pripremno ročište treba se održati najkasnije u roku od tri mjeseca, glavna rasprava u roku od šest mjeseci nakon zaključenja prethodnog postupka - istaknuo je dodavši kako je druga bitna novina uvođenje obveze donošenja plana upravljanja postupkom, što u praksi znači proaktivniji pristup suda rješavanju predmeta i istovremeno predvidivost tijeka i okončanja postupka za stranke.

- Ovo je velika reforma pravosuđa, najveća i najbitnija reforma sudskog postupka nakon ulaska u Europsku uniju. Ona će biti izazov, prije svega za suce, ali ja vjerujem da je većina naših sudaca svojom kvalitetom i znanjem dorasla ovom izazovu. To govorim usprkos mišljenju Vrhovnog suda, koji je sudjelovao u izradi Zakona, ali se nije suglasio s dijelom izmjena, uključujući uvođenje rokova za skraćivanje postupka. To govorim i zbog kritika kojima s nastoji obezvrijediti reforma, a istovremeno se predlažu rješenja koja su apsolvirana, ili su već planirana ili su se pokazala kao loša i neučinkovita. Prijedlozi koji se opet nude kao revolucionarno

rješenje za reformu pravosuđa su rezultat nepoznavanja sustava i neznanja - istaknuo je.

Ako oporba želi želi bolje pravosuđe i da postupci traju kraće,dodao je, onda bi ovu reformu trebala podržati.

- Neovisno o strahu oporbe, trenutnoj zabrinutosti Vrhovnog suda i kritici, mi ćemo ovu reformu braniti, od nje nećemo odustati jer to je obveza koju imamo prema građanima. Naravno da ćemo u cijelosti poštovati neovisnost pravosuđa, to je pravo, ali je i povlastica koju su pravosudni dužnosnici dobili u interesu vladavine prava. A dobili su je kako bi, zajedno s nama, osigurali učinkoviti i pravedni pravosudni sustav. I stoga ih pozivam da to i učine, kao što pozivam i sve građane da se uključe u postupak savjetovanja

i doprinesu kvaliteti zakona koji donosimo - poručio je premijer.