Obavijesti

News

Komentari 0
'ON GLORIFICIRA USTAŠKI REŽIM'

Možemo: Sve maske su pale. Plenković veže svoju vlast uz režimskog pjevača Thompsona

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Možemo: Sve maske su pale. Plenković veže svoju vlast uz režimskog pjevača Thompsona
219
Foto: Igor Kralj/PIXSELL, Sanjin Strukic/PIXSELL, Canva

Andrej Plenković rado politički profitira od popularnosti svog režimskog pjevača, no istodobno bi rado da se zaboravi kakve vrijednosti režimski pjevač njeguje, pišu iz Možemo...

Admiral

Sve maske su pale. Andrej Plenković svjesno veže svoju vlast uz Marka Perkovića Thompsona, osobu koja je kroz godine javno i višekratno glorificirala genocidni ustaški režim i simboliku NDH, a čega se nikada nije odrekao, poručuju iz stranke Možemo u novoj objavi na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Repovi dočeka razdora: Zbog dočeka stiže 14 komunalnih prijava, ali i ocjena ustavnosti 01:17
Repovi dočeka razdora: Zbog dočeka stiže 14 komunalnih prijava, ali i ocjena ustavnosti | Video: 24sata/pixsell

Iz Možemo dalje navode:

- Andrej Plenković rado politički profitira od popularnosti svog režimskog pjevača, no istodobno bi rado da se zaboravi kakve vrijednosti režimski pjevač njeguje. Pa da ga podsjetimo: Pod pokličem "Za dom spremni" proveden je genocid nad Srbima, Židovima i Romima. Tim pokličem završavao je svaki nalog kojim se pod NDH masovno deportiralo, mučilo i ubijalo nevine ljude. Pod pokličem “Za dom spremni” nema slobode niti zajedništva, samo smrt - pišu iz Možemo i odmah nastavljaju:

TOMISLAV KLAUŠKI Kreću u spašavanje Thompsona tako što ruše zabranu ZDS-a, ustaštva i fašizma u Zagrebu
Kreću u spašavanje Thompsona tako što ruše zabranu ZDS-a, ustaštva i fašizma u Zagrebu

- Ako danas normaliziramo ustaštvo, već sutra ćemo stvoriti društvo u kojem jedni vrijede više, a svi drugi šute ili stradavaju. Prekrajanjem prošlosti otvara se budućnost u kojoj većina građana neće biti slobodna. I zato, ne dajte se zavarati - ovo nije tek pitanje interpretacije prošlosti. Ovo je ultimativna borba za budućnost. Za našu zajedničku, slobodnu, pravednu zemlju.

RAT STARIM IZJAVAMA Tomašević lani: Nisam pristalica zabrana. Thompson će pjevati. HDZ: Je li to isti Tomašević?
Tomašević lani: Nisam pristalica zabrana. Thompson će pjevati. HDZ: Je li to isti Tomašević?

Objavi su dodali fotografiju premijera i Thompsona s probe uoči pjevačeva velikog konceta na Hipodromu, kao i Thompsonovu fotografiju iz mlađih dana na kojoj pozira uz fotografije/crteže zloglasnih Ante Pavelića i Jure Francetića...

Podsjetimo, zadnjih dana traje žestok sukob oporbe i vladajuće koalicije zbog dočeka brončanih rukometaša u Zagrebu. Prvotno je grad organizirao nastup Zaprešić Boysa i Hrvatskih ruža, ali su iz Hrvatskog rukometnog saveza u zadnji trenutak poslali zahtjev da žele da se ovim izvođačima pridruži i Marko Perković Thompson. Grad je to odbio, pa je rukometni savez otkazao doček. Onda se u sve uplela Vlada, koja nije tražila suglasnost grada, organiziran je doček na glavnog zagrebačkog trgu.

KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ Zamislite da Thompson, umjesto da grmi ZDS, poziva ljude na sistematske preglede
Zamislite da Thompson, umjesto da grmi ZDS, poziva ljude na sistematske preglede

Uslijedili su dani prepucavanja, do danas su se spominjali čajevi za smirenje, referendumi, boljševici...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!
'AKO NE ZNAŠ...'

Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!

Spisateljica je na Facebooku komentirala doček reprezentacija nakon Europskog prvenstva u rukometu i usporedila proslave Danske i Hrvatske.
Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...

U trenutku početka postavljanja bine na trg, postojalo je i rješenje koje to dozvoljava. Nakon što je Vlada preuzela organizaciju dočeka, ono je obustavljeno iako se radilo o istoj svrsi za koju je izdano i istoj površini
Užas u Bjelovaru: Preminula je beba od tri mjeseca. Starije dijete su izdvojili od obitelji...
STRAŠNA TRAGEDIJA

Užas u Bjelovaru: Preminula je beba od tri mjeseca. Starije dijete su izdvojili od obitelji...

Drugo dijete u dobi od godine i pol izdvojeno je iz obitelji i smješteno u udomiteljsku obitelj.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026