Možemo: Sve maske su pale. Plenković veže svoju vlast uz režimskog pjevača Thompsona

Sve maske su pale. Andrej Plenković svjesno veže svoju vlast uz Marka Perkovića Thompsona, osobu koja je kroz godine javno i višekratno glorificirala genocidni ustaški režim i simboliku NDH, a čega se nikada nije odrekao, poručuju iz stranke Možemo u novoj objavi na društvenim mrežama.

Iz Možemo dalje navode:

- Andrej Plenković rado politički profitira od popularnosti svog režimskog pjevača, no istodobno bi rado da se zaboravi kakve vrijednosti režimski pjevač njeguje. Pa da ga podsjetimo: Pod pokličem "Za dom spremni" proveden je genocid nad Srbima, Židovima i Romima. Tim pokličem završavao je svaki nalog kojim se pod NDH masovno deportiralo, mučilo i ubijalo nevine ljude. Pod pokličem “Za dom spremni” nema slobode niti zajedništva, samo smrt - pišu iz Možemo i odmah nastavljaju:

- Ako danas normaliziramo ustaštvo, već sutra ćemo stvoriti društvo u kojem jedni vrijede više, a svi drugi šute ili stradavaju. Prekrajanjem prošlosti otvara se budućnost u kojoj većina građana neće biti slobodna. I zato, ne dajte se zavarati - ovo nije tek pitanje interpretacije prošlosti. Ovo je ultimativna borba za budućnost. Za našu zajedničku, slobodnu, pravednu zemlju.

Objavi su dodali fotografiju premijera i Thompsona s probe uoči pjevačeva velikog konceta na Hipodromu, kao i Thompsonovu fotografiju iz mlađih dana na kojoj pozira uz fotografije/crteže zloglasnih Ante Pavelića i Jure Francetića...

Podsjetimo, zadnjih dana traje žestok sukob oporbe i vladajuće koalicije zbog dočeka brončanih rukometaša u Zagrebu. Prvotno je grad organizirao nastup Zaprešić Boysa i Hrvatskih ruža, ali su iz Hrvatskog rukometnog saveza u zadnji trenutak poslali zahtjev da žele da se ovim izvođačima pridruži i Marko Perković Thompson. Grad je to odbio, pa je rukometni savez otkazao doček. Onda se u sve uplela Vlada, koja nije tražila suglasnost grada, organiziran je doček na glavnog zagrebačkog trgu.

Uslijedili su dani prepucavanja, do danas su se spominjali čajevi za smirenje, referendumi, boljševici...