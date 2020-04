Plenković ima plan i za sezonu: Moglo bi biti nešto turista...

Nakon što je predstavio sve mjere iz sve tri faze, Andrej Plenković je govorio i o otvaranju granica.

- Vjerujem da ćemo naučiti živjeti s ovim virusom. S našim partnerima u Europi ćemo pronalaziti rješenja pa ćemo doći u poziciju da idemo i prema otvaranju granica. Pronalazimo u sljedećim tjednima rješenja koja će biti zajednički dogovorena i sigurna - rekao je Plenković.

Novinarima je dodatno pojasnio plan za turističku sezonu za ovu godinu, koju još uvijek pokušava donekle spasiti.

Što se tiče turističke sezone ove godine, istaknuo je kako je obavio niz razgovora s premijerima Slovenije, Mađarske, Češke te kancelarom Austrije kako bi pronašli rješenje da se sezona odvije. Gledat će se epidemiološka situacija u drugim zemljama. Sezona ne može biti rekordna kao prijašnje, dodao je, ali radi se na tome da je bude.

- Svi kolege s kojima sam razgovarao, Sebastianom Kurzom, Janezom Janšom, Viktorom Orbanom, Andrejem Babišem, željeli bi da u tjednima pred nama pronađemo modalitet kako da omogućimo i otvaranje granica između naših zemalja i dolazak ljudi tijekom ljetne sezone u Hrvatsku. Sličnu želju, ako to bude moguće, podržava i njemačka kancelarka Angela Merkel. To nije samo želja Hrvatske ili našeg turističkog sektora, to je obveza Vlade da na europskoj razini pokrenemo zajednički način ukoliko dođe do slične epidemiološke situacije u tim zemljama. Dakle, ako se Slovenija ili neka susjedna zemlja i Hrvatska jednako dobro bore protiv COVID-19, onda možemo naći način kako da Slovenci, Mađari, Česi, Austrijanci dođu u Hrvatsku i obratno... - rekao je.

Na pitanje novinara strahuje li da bi popuštanjem mjera mogli ugroziti dobru epidemiološku situaciju, premijer je istaknuo kako se restrikcije uvijek mogu vratiti ovisno o epidemiološkoj situaciji.

- Ukoliko ocjenimo da se zaraza širi, mi vrlo brzo možemo ponovno uvoditi mjere. Reverzibilnost nije isključena - poručio je.

Foto: Damir Špehar/PIXSELL Propusnice i dalje ostaju, ali od 11. svibnja će se, najavio je, ublažiti kriteriji za njezino dobivanje.

- Opseg razloga i argumenata da ih netko dobije je povećan uz praćenje epidemiološke slike. Ukoliko se do tog trenutka epidemiološka slika popravi i vi želite iz Krapine otići u Vodice, tamo ste rezervirali na sedam dana hotel koji će raditi u tom trenutku, pokažete rezervaciju i dobit ćete propusnicu - pojasnio je dodavši kako su se propusnice pokazale izuzetno korisnima jer su ograničile konktakte i širenje zaraze.

Što se tiče rada trgovina, one bi trebale raditi dvokratno, od 7 sati do navečer. Što se tiče rada vrtića i ostalih djelatnosti, poručio je kako će za sve HZJZ na vrijeme izraditi preporuke.

- S epidemiolozima smo vodili do zadnjeg detalja razgovore o svakoj od mjera. Ne slijedimo i ne trčimo - dodao je istaknuvši kako su mjere pravovremene i promišljene.

Komentirao je i današnji sastanak sa sindikatima javnih i državnih službenika istaknuvši kako se traže rješenja koja će biti korisna u ovoj situacije epidemije.