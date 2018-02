Plenković ima premalo ruku, a previše kadrovskih problema...

Andrej Plenković se našao u teškoj situaciji, kakvu dosad nije imao možda ni jedan hrvatski mirnodopski premijer.

Dvije ostavke, Ante Ramljaka i Marina Strmote, pogodile su premijera ravno u staklenu bradu. Ramljak ga je prozvao za šutnju kojom mu je uskratio podršku pa je rekao da odlazi kako ne bi ugrozio nagodbu u Agrokoru, dok je Strmota optužio Vladu da blefira s lažnim reformama dok Hrvatska umire. Gore ne može!

- Gordan Jandroković danima je hodao po Hrvatskoj kao Plenkovićev trbuhozborac.

Ramljak dao cipelu Plenkiju

On je govorio ono što Plenković misli. Napadao je Ramljaka, a ne Martinu Dalić. Sad ih je Ramljak iznenadio, a ne bi trebalo čuditi, poznajući Martinu Dalić, da i ona da ostavku kad se Plenković tome najmanje bude nadao - kaže nam dobar poznavatelj prilika i karaktera u vrhu Vlade.

Plenković se danima ponašao kao neodlučni danski kraljević Hamlet - nikako nije mogao odlučiti koje je manje od zala koja mu stoje na raspolaganju. Mogao se riješiti Ramljaka i Martine Dalić. Mogao je sačuvati Ramljaka do postizanja nagodbe, a smijeniti Martinu Dalić, koja je politički odgovorna za cijeli kaos oko Agrokora, u prvom redu za zakon pun rupa koji je omogućio sve ono što se kasnije događalo. Mogao je smijeniti oboje - Ramljaka, doduše, ne može maknuti izravno, ali mu je to mogao javno poručiti pa bi Ramljak otišao zbog Plenkovićeva nepovjerenja, umjesto odlaska u kojemu je on otkazao povjerenje Plenkoviću. Plenković je imao na raspolaganju i širu rekonstrukciju kabineta, u kojoj bi zamijenio neuspješne i nepopularne ministre - Nadu Murganić, Milana Kujundžića, Martinu Dalić i Tomu Medveda, no do te operacije - zasad - nije došlo. Ako, naime, smijeni Milana Kujundžića, njega čeka mjesto zastupnika u Saboru, a teško je očekivati da bi poniženi Kujundžić nakon toga u parlamentu podržavao oduke Vlade koja ga je otpisala.

Dalija je prokazala slabost

Nada Murganić mogla je biti smijenjena bezbolno jer je izrazito nepopularna, a u javnosti kotira kao posve nesposobna ministrica, no ostavka Marina Strmote unijela je element neizvjesnosti.

A svojom gestom je Marin Strmota postao heroj u rodnom Biogradu. Marinov otac Mirko Strmota rekao nam je da mu je sin oduvijek bio emotivac osjetljiv na nepravdu.

- Jedino je u takvim slučajevima imao kraći fitiljić. Inače je bio kao dijete odličan učenik koji je uvijek imao vremena za svoje društvo. Nikad ne zaboravlja prijatelje - rekao nam je Mirko Strmota.

Tomo Medved je popularan u braniteljskoj populaciji, a s njegovom smjenom Plenković bi imao isti problem kao i sa smjenom Kujundžića. Vrati li ga u Sabor, vjerojatno može računati s rukom manje. Od 78 zastupnika tako bi došao na 76, a gdje su još ona tri koja su otkazala poslušnost? Najveće bodove u javnosti Plenković bi dobio da smijeni Martinu Dalić.

Serija njezinih neuspjeha

Ona dosad u Vladi nije uspjela ni s jednim poslom koji je započela. U Budimpešti je kao potpredsjednica Vlade pregovarala s Mađarima, koji su poslodavci njezina muža, iako se izuzela od odlučivanja o Ini.

Na kraju je priznala da je napisala “lex Agrokor”, koji je omogućio Anti Ramljaku da sve što radi učini po zakonu. Na saborskom Odboru za gospodarstvo ismijavala je članove odbora držeći se nadmeno, prkosno, ne krijući osjećaj mučnine zato što se uopće mora spuštati na razinu tog, vidjelo se iz njezine poze, nedostojnog društva - koje se istini za volju nije istaklo vječnim sjajem nepobjedivog uma, ali je zaslužilo poštovanje kao državna institucija. Martinu Dalić struja Milijana Brkića izrazito ne podnosi jer je liberalna, jer je poderala stranačku iskaznicu i financirala Pametno. No ona je, uz Davora Božinovića, jedini Plenkovićev kadrovski odabir. Milijan Brkić cijelo vrijeme krize šuti, no njemu šutnja neće, kao Plenkoviću, štetiti.