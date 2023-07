Plenković: ‘Imamo rješenje za VSOA-u, upravo sam potpisao'

Premijer Andrej Plenković je danas u Dubrovniku rekao novinarima da je postignut privremeni dogovor za VSOA-u.

- Ja sam upravo potpisao odluku kojom ovlašćujemo jednog djelatnika VSOA-e za obavljanje nužnih poslova sljedećih mjesec dana. Dakle, dogodilo se upravo ono što sam sugerirao na press konferenciji u petak da potpredsjednik Vlade i predsjednik Vijeća za koordinaciju Tomo Medved zajedno sa zamjenikom Vijeća Lozančićem obave razgovore tijekom vikenda, oni su se usuglasili i o osobi i o formi kako da se to riješi. Što se nas tiče, ja sam dopis potpisao, i s obzirom da od sutra Kinder više nije prva osoba VSOA-e, imamo rješenje sa željom da se usuglasi novi čelnik VSOA-e - poručio je premijer podsjetivši kako je prijedlog Vlade i dalje Mijo Validžić.

- A prijedlog je takav da ga je uputio ministar Mario Banožić, a nije ga uputio samo u svoje ime kao ministar obrane, nego u moje ime - to je brigadni general Mijo Validžić sa svim referencama od onoga što radi danas kao prvi čovjek obavještajnog dijela Glavnog stožera pa do svih referenci iz Domovinskog rata do uloge koje je imao u HV, policiji, da preuzme tu dužnost. Riješili smo sada neposrednu situaciju nakon sutra i ostajemo pri ranijem prijedlogu - kazao je.

Upitan je li rješenje u skladu s Ustavom, Plenković je poručio - naravno da jest.

Upitan nazire li se dugotrajno rješenje, premijer odgovara da je sad sve rekao.