Plenković iz Armenije: Moramo biti jako mudri kako bi nam turistička sezona bila kvalitetna

Jedan od načina zadržavanja konkurentnosti Hrvatske kao turističke destinacije je da smo povoljniji od drugih, što vlada pokušava postići interveniranjem u cijene energenata, poručio je u ponedjeljak u Armeniji premijer Andrej Plenković.

“Ako vlada reagira, cijene derivata su niže, a to je preduvjet da bismo ušli u turističku sezonu sa što povoljnijih pozicija”, objasnio je premijer vladine intervencije u formiranje cijena goriva.

Hrvatska vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici donijela uredbu po kojoj sljedeća dva tjedna cijene benzinskog goriva ostaju nepromijenjene na 1,64 eura, dok dizel pojeftinjuje šest centi, na 1,72 eura.

Plenković je dodao da su "zahvaljujući reakcijama vlade, cijene struje i plina ostale gotovo na istoj razini”, ističući da je to važna poruka cijelom gospodarstvu.

Premijer je najavio skorašnji sastanak vlade s čitavim turističkim sektorom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, gdje će se razmotriti konkurentske politike drugih zemalja na Sredozemlju i načini kako privući turiste “u okolnostima u kojima bukte sukobi”.

Više od 50 posto ljudi se odlučuje za destinaciju u zadnji tren, i to upravo na temelju cijena, navodi Plenković, “stoga moramo biti jako mudri kako bi turistička sezona bila kvalitetna”.

Plenković je odgovarao na pitanja novinara u armenskoj prijestolnici Erevanu, gdje danas boravi na osmom sastanku Europske političke zajednice.

Otkako je kraljem veljače počeo rat na Bliskom istoku, Hormuški tjesnac od vitalnog značaja za promet energentima potpuno je ili djelomično blokiran pa je vlada jutros objavila i da se s ciljem zaštite građane od porasta cijena benzinskog goriva odrekla i dijela trošarine, a ona je jedan od prihoda državnog proračuna.

“Zasad hrvatski proračun može podnijeti buduće mjere ako bi u Iranu opet eskalirala situacija”, procijenio je premijer, jer “zasad sve funkcionira dobro. Jedni smo od najboljih kad je riječ o smanjenju udjela javnoga duga u BDP-u.”

“Jedino što se događa su ti inflatorni pritisci na koje sada reagiramo upravo ovakvim intervencijama u cijene energenata, jer energija determinira sve, bez nje nema nikakve prave ekonomske aktivnosti. Mislim da je ovo što je danas vlada usvojila dobra pretpostavka za smanjivanje daljnjeg rasta cijena”, zaključuje Plenković.

U Armeniji je premijer potpisao zajedničku izjavu o strateškom dijalogu s tom zemljom. Na marginama samita potpisane su i izjava o borbi protiv krijumčarenja drogom nakon sastanka Europske koalicije protiv droga koji su inicirale Italija i Francuska, kao i zajednička izjava o borbi protiv nezakonitih migracija.