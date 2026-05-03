Stručnjak o krizi oko ustavnih sudaca: 'Ova situacija nije normalna, posljedice su štetne'

Izgledno je da Sabor neće izglasati tri ustavna suca, barem je tako situacija izgledala početkom tjedna, kad smo razgovarali s Matom Palićem, ustavnim stručnjakom s osječkog Pravnog fakulteta. Proces je obilježen ultimatumima i međusobnim optužbama, a ne uspije li se situacija preokrenuti u posljednji trenutak, Ustavni sud će funkcionirati u krnjem sastavu, a proces kreće nanovo. Vrhovni sud više od godinu dana nema predsjednika.