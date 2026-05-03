Stručnjak o krizi oko ustavnih sudaca: 'Ova situacija nije normalna, posljedice su štetne'
NOVI EXPRESS Odgovori Mate Palića, profesora Pravnog fakulteta u Osijeku, oko političkog cirkusa koji se odvija u važnom procesu izbora tri suca Ustavnog suda. Uvaženi sugovornik je pisao odgovore.
Izgledno je da Sabor neće izglasati tri ustavna suca, barem je tako situacija izgledala početkom tjedna, kad smo razgovarali s Matom Palićem, ustavnim stručnjakom s osječkog Pravnog fakulteta. Proces je obilježen ultimatumima i međusobnim optužbama, a ne uspije li se situacija preokrenuti u posljednji trenutak, Ustavni sud će funkcionirati u krnjem sastavu, a proces kreće nanovo. Vrhovni sud više od godinu dana nema predsjednika.