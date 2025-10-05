Plenković: Izražavamo sućut obiteljima. Ponudili smo pomoć Sloveniji, što god im treba

U subotu oko 10 sati troje ljudi zaputilo se na planinu Tosc u Julijskim Alpama u Sloveniji. Na terenu su bili teški uvjeti, napadalo je gotovo pola metra snijega. U jednom trenutku krenula je lavina i zatrpala ih. Kako se kasnije ispostavilo, radilo se o hrvatskim državljanima, a jedan od njih je poginuo dok za dvojicom tragaju.

O tragediji se oglasio premijer Andrej Plenković.

- Nakon saznanja o snježnoj lavini koja je danas pogodila skupinu hrvatskih planinara u slovenskim Julijskim Alpama, razgovarao sam sa slovenskim premijerom Robertom Golobom, a ministri Davor Božinović, Ivana Maletić i Gordan Grlić Radman u kontaktu su s kolegama ministrima iz slovenske vlade. Tijelo jednog planinara pronađeno je tijekom poslijepodneva, dok će se potraga za dvojicom nestalih planinara nastaviti čim vremenski uvjeti to dopuste. Ostali hrvatski planinari su na sigurnome - napisao je premijer.

- Zahvalni smo slovenskoj Gorskoj službi spašavanja (GRZS), policiji i svim žurnim službama na angažmanu i aktivnostima koje provode. Hrvatska je ponudila pomoć u daljnjoj potrazi i spašavanju nestalih državljana kroz mehanizme civilne zaštite, što uključuje timove Hrvatske gorske službe spašavanja te helikoptere i druge resurse Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane - dodao je Plenković.

- U ovim teškim trenucima izražavamo sućut obitelji poginulog planinara i nadu da će potraga za preostalom dvojicom hrvatskih državljana imati uspješan ishod - zaključio je šef Vlade.

