Obavijesti

News

Komentari 6
TRAGEDIJA NA KROVU SLOVENIJE

Plenković: Izražavamo sućut obiteljima. Ponudili smo pomoć Sloveniji, što god im treba

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Plenković: Izražavamo sućut obiteljima. Ponudili smo pomoć Sloveniji, što god im treba
Foto: Profimedia

Zahvalni smo slovenskoj Gorskoj službi spašavanja (GRZS), policiji i svim žurnim službama na angažmanu i aktivnostima koje provode. Hrvatska je ponudila pomoć u daljnjoj potrazi i spašavanju nestalih državljana kroz mehanizme civilne zaštite, što uključuje timove Hrvatske gorske službe spašavanja te helikoptere i druge resurse Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane

U subotu oko 10 sati troje ljudi zaputilo se na planinu Tosc u Julijskim Alpama u Sloveniji. Na terenu su bili teški uvjeti, napadalo je gotovo pola metra snijega. U jednom trenutku krenula je lavina i zatrpala ih. Kako se kasnije ispostavilo, radilo se o hrvatskim državljanima, a jedan od njih je poginuo dok za dvojicom tragaju.

O tragediji se oglasio premijer Andrej Plenković.

 - Nakon saznanja o snježnoj lavini koja je danas pogodila skupinu hrvatskih planinara u slovenskim Julijskim Alpama, razgovarao sam sa slovenskim premijerom Robertom Golobom, a ministri Davor Božinović, Ivana Maletić i Gordan Grlić Radman u kontaktu su s kolegama ministrima iz slovenske vlade. Tijelo jednog planinara pronađeno je tijekom poslijepodneva, dok će se potraga za dvojicom nestalih planinara nastaviti čim vremenski uvjeti to dopuste. Ostali hrvatski planinari su na sigurnome - napisao je premijer.

 - Zahvalni smo slovenskoj Gorskoj službi spašavanja (GRZS), policiji i svim žurnim službama na angažmanu i aktivnostima koje provode. Hrvatska je ponudila pomoć u daljnjoj potrazi i spašavanju nestalih državljana kroz mehanizme civilne zaštite, što uključuje timove Hrvatske gorske službe spašavanja te helikoptere i druge resurse Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane - dodao je Plenković.

SVE O AKCIJI SPAŠAVANJA Tragedija na 2275 metara u Sloveniji: Tri Hrvata nestala u lavini. Našli su tijelo jednog...
Tragedija na 2275 metara u Sloveniji: Tri Hrvata nestala u lavini. Našli su tijelo jednog...

 - U ovim teškim trenucima izražavamo sućut obitelji poginulog planinara i nadu da će potraga za preostalom dvojicom hrvatskih državljana imati uspješan ishod - zaključio je šef Vlade.

OVDJE pratite uživo akciju spašavanja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Oglasio se veleposlanik u Sloveniji
IZ MINUTE U MINUTU

Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Oglasio se veleposlanik u Sloveniji

Lavina je odnijela tri hrvatska državljanina u Julijskim Alpama u Sloveniji u nedjelju oko 10 sati. Tijelo jednog planinara pronađeno je u popodnevnim satima. Potraga za dvojicom nestalih nastavit će se u ponedjeljak...
ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!
MUČAN SLUČAJ

ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!

INDIANA, SAD Brittany Fortinberry (31) optužena je za 47 kaznenih djela seksualnog zlostavljanja dječaka koje je zavodila, silovala i drogirala. U jednom slučaju natjerala ih je da nose masku iz filma Vrisak tijekom grupnog seksa. Prijeti joj do 40 godina zatvora
VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'
ULOV KOD BJELOVARA

VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'

Nije ni znao da je već bio uboden. Ubrzo je počela prava borba. Brzo sam prebacio teški štap preko njega, priskočile su i kolege, govori nam ribolovac...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025