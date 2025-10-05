Detalji drame na 2275 metara u Sloveniji: Tri Hrvata nestala u lavini. Našli su tijelo jednog...

U subotu oko 10 sati troje ljudi zaputilo se na planinu Tosc u Julijskim Alpama u Sloveniji. Na terenu su bili teški uvjeti, napadalo je gotovo pola metra snijega. U jednom trenutku krenula je lavina i zatrpala ih. Kako se kasnije ispostavilo, radilo se o hrvatskim državljanima, a jedan od njih je poginuo dok za dvojicom tragaju. Slovenski mediji objavili su kako su planinari krenuli na uspon na 2275 metara visok vrh, usprkos upozorenjima i nepovoljnoj vremenskoj prognozi.

Lavina se sručila u zabačenom i zahtjevnom dijelu Julijskih Alpa, između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha, iznad Vodnikova doma. Sve je počelo kad je sedmero hrvatskih planinara krenulo prema planinskom skloništu Vodnikov dom, a četvero ih je odlučilo ne riskirati i ostalo je u domu, na visini od 1817 metara. No trojica su ipak nastavila dalje, prema vrhu. Kad je stigla dojava o nesreći, aktiviran je cijeli lanac spašavanja. Na teren su upućene ekipe Gorske službe spašavanja Slovenije (GRZS) iz Radovljice, Bohinja i Jesenica, a uključena je i policija. No ono što je trebala biti brza i koordinirana akcija ubrzo je postala utrka s vremenom, upravo zbog teških vremenskih uvjeta.

Samo nekoliko sati ranije preko sjevernog dijela Slovenije prešla je snažna hladna fronta. U ranim jutarnjim satima počeo je padati gust snijeg, a granica snježnog pokrivača s visina iznad 2000 metara spustila se na samo 800 metara. Kredarica je do 8 sati bila pod 25 centimetara svježeg snijega, Zelenica pod 19, Vogel pod 17, Vršič pod 14, a Krvavec pod 11 centimetara, objavili su slovenski mediji. Na visinama iznad Bohinja snijeg je neprestano padao, dok su oblaci i gusta magla zaklonili svaki pokušaj pomoći iz zraka. Helikopter GRZS-a nije mogao poletjeti. Nije bilo drugog izbora, spasioci su morali krenuti pješice.

- Uvjeti su vrlo loši, spasioci prte po pola metra dubokom snijegu, nose svu potrebnu opremu i kreću se prema mjestu nesreće - rekao je nedugo nakon dojave o nesreći Boštjan Repinc iz policijske uprave Kranj.

U potragu za nestalim Hrvatima bilo je uključeno više od 60 spasilaca. Klemen Belhar iz GSS-a Slovenije potvrdio je za 24sata da je potraga počela odmah nakon dojave, ali da su uvjeti dramatični.

- Grupa se sastojala od sedam ljudi, a trojicu je odnijela lavina. Četvorka koja se spasila dala je ključne informacije o lokaciji na kojoj su nestali posljednji put viđeni. Po tome smo krenuli u pretragu. Teren je strm, vidljivost mala, a snijega je mnogo. Lavinu je pretraživalo više desetaka ljudi, uključujući vodiče sa psima i specijaliziranu opremu za lavinske uvjete - rekao je.

Nekoliko sati kasnije potvrdio je i kako su locirali tijelo jednog planinara.

- Zbog teških uvjeta prekinuli smo akciju koju ćemo nastaviti - dodao je. Tijekom akcije spašavanja spasioci su naišli i na dva izgubljena mađarska državljanina koji su se pokušavali sami spustiti s planine. Bili su iscrpljeni, promrzli, ali živi. Dio ekipe GSS-a odmah ih je preuzeo i krenuo u sigurnu evakuaciju.

Daljnju situaciju s hrvatskim planinarima prate i u diplomatskom smislu. Hrvatsko veleposlanstvo u Sloveniji u stalnom je kontaktu s policijom i spasiocima potvrdio je veleposlanik Boris Grgić.

Iz Gorske službe spašavanja Slovenije uputili su apel planinarima.

- Ne planinarite u ovim uvjetima. Planine su trenutno smrtonosno opasne. Lavine se mogu pokrenuti bez upozorenja. Rizik je previsok - rekli su.

Razgovarali smo i s jednim od najpoznatijih hrvatskih alpinista, Stipom Božićem. Izjavio je da mu je situacija "čudna". Nije jasno kako se uopće mogla dogoditi lavina s obzirom na to da je riječ o manjoj količini snijega.

- Male količine snijega na strmim padinama mogu uzrokovati nevolje, ali da se dogodi ovako ozbiljna nesreća, to mi trenutačno izgleda nelogično - rekao je Božić.

Dodao je kako je moguće da je podloga bila skliska, da su se slojevi snijega odvojili i proklizali.

