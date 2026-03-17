Plenković je dobio savršenu priliku da se riješi Ivana Anušića

Zoran Milanović bacio je šibicu u bačvu baruta.

"Zašto Plenković nije napisao pismo prije osam mjeseci", upitao se predsjednik Republike nakon što se ministar obrane Ivan Anušić pohvalio da je još prije osam mjeseci saznao za srbijansku supersoničnu raketu, a premijer Andrej Plenković tek prije par dana upozorio NATO na kinesko naoružanje kakvo ne posjeduje nitko u Europi.

"Uputio sam pismo glavnom tajniku NATO-a Rutteu i obavijestio ga o tome. Mislim da je to relevantna informacija koju bi Savez i druge članice trebale uzeti u obzir", kazao je Plenković.

Zašto tu "relevantnu informaciju" ministar Anušić nije prenio premijeru i NATO savezu prije osam mjeseci? Ili se sada pretvara da ju je znao kako ne bi ispao diletant? Ili je možda Plenković ignorirao tu informaciju sve dok ona nije izašla u javnost?

Potpalio vatru

U svakom slučaju, Milanović je, uz malu pomoć Vučićevih raketa, potpalio vatru u odnosima Plenkovića i Anušića koji se već mjesecima analiziraju u kontekstu političkog suparništva u HDZ-u.

Jer, Ivan Anušić drugi je najpopularniji političar u Hrvatskoj, ispred premijera Plenkovića. Anušić se postojano promovira u lidera desne frakcije HDZ-a. Anušić leti na Thompsonovu valu i njeguje bliske odnose s Domovinskim pokretom. Anušić gradi svoj politički status za trenutak kad će netko trebati preuzeti HDZ, nakon ili umjesto Plenkovića.

I Anušić zapravo gura nesigurnog Plenkovića prema desnici, u naručje Thompsonu, među ustaške apologete, nasuprot "ljevičarskoj histeriji".

Eliminira konkurente

No kao što smo vidjeli u proteklih deset godina s nekim drugim popularnim ministrima, Plenković uvijek pronađe način kako da ih marginalizira, diskreditira ili eliminira.

Riješio se Zdravka Marića, pandemijskog Vilija Beroša, obuzdao je ambicioznog Olega Butkovića, izbacio dobar komad desničarske oporbe iz stranke, nadživio plejadu suparnika koji su mu predstavljali konkurenciju ili smetnju.

A sad bi trebao doći red na Anušića.

Činjenica koju nitko iz HDZ-a još nije opovrgnuo, a kojom se Anušić hvalio u intervjuu Večernjem listu, da je ministar obrane još prije osam mjeseci znao za kineske rakete u Vučićevim rukama, a Plenković izjavio da je tek sada za njih doznao i o tome upozorio NATO, trebala bi i u serioznijim i pristojnijim vladama od HDZ-ove predstavljati ozbiljan grijeh.

Ispao glup

Plenković je ispao neinformiran, NATO neobaviješten, hrvatsku javnost držalo se u mraku pred potencijalnom prijetnjom iz Vučićeve notorno agresivne Srbije.

Sad Gordan Jandroković poziva na smirivanje strasti i ozbiljnu raspravu o tim raketama na Vijeću za obranu, sad ministar Davor Božinović brani Anušića da radi "ozbiljan posao" i tvrdi kako "ove vrste javnih polemika između onih koji bi trebali surađivati nisu dobre".

Premda je ovdje pravi sukob između premijera i njegova ministra koji ne prenosi informacije važne za nacionalnu sigurnost, a ne još jedan u nizu ratova predsjednika države i ministra obrane kojim Milanović pruža Plenkoviću mogućnost da sankcionira Anušića.

Jer Plenković jednu stvar u svoja tri premijerska mandata nije tolerirao: nije smio ispasti neobaviješten i nesiguran.

Rade mu iza leđa

Njegovo pismo NATO savezu nakon što se Anušić pohvalio da tu informaciju ima već osam mjeseci, izlaže premijera poruzi i kritici, ispuhuje njegovu napuhanu karizmu i nabujali ego. Ne samo na domaćoj sceni, nego i pred europskim i NATO saveznicima.

Ispada kao da Plenković zadnji doznaje vijesti. Kao da mu rade iza leđa. Kao da mu je Anušić sve to podmetnuo.

I to je smrtni grijeh. I preko toga Plenković ne može prijeći.

Jer ako nije znao za rakete, za što još ne zna? Ako mu Anušić nije prenio ovu informaciju, koju mu informaciju još nije prenio ili mu ubuduće neće prenijeti? I ako Anušić izmišlja i pravi se važan u intervjuu kako bi se zaštitio od pitanja zašto nije znao za rakete, zar bi Plenković mogao imati povjerenja u takvog ministra?

Čini se da se Anušić prekombinirao u ovoj situaciji i dao Plenkoviću priliku da ga stavi na njegovo mjesto.

Znak slabosti

Jasno, teško da će se Plenković usuditi izbaciti Anušića i tako otvoriti nove probleme u Vladi i stranci, vjerojatnije je da će ovu spoznaju koristiti da drži Anušića pod kontrolom i skreše mu krila.

Osim, naravno, ako Anušić to ne protumači kao Plenkovićevu slabost. Ako je uspio posramiti premijera na ovom slučaju, onda može posegnuti za ozbiljnijim sabotažama.

Plenković je dosad uživao u ratovima njegovih ministara obrane s predsjednikom Milanovićem, ali sada je on uvučen u rat s vlastitim ministrom.