'Datum izbora je sramota, ljudi će tada radije motati sarme...'

Milanović je u emisiji RTL Danas komentirao datum Predsjedničkih izbora i rekao da je plan HDZ-a cijelo vrijeme bio da se izbori održe tjedan dana ranije od datuma koji je predlagao SDP, jer je cilj da 130 000 Hrvata koji rade u inozemstvu ne glasaju.

- Datum koji su tako slatkorječivo odabrali je lopovluk i sramota -kaže.

Na taj način, smatra Milanović, HDZ planira pomoći svojoj predsjedničkoj kandidatkinji Kolindi Grabar - Kitarović da pobijedi.

Na pitanje zašto je SDP-ova vlada izbore raspisla 28. prosinca 2014. godine, što je samo tjedan dana kasnije od izbora ove godine, Milanović je rekao da tjedan dana čini veliku razliku.

- Tjedan dana radi ogromnu razliku, 130.000 građana neće biti u mogućnosti glasati jer kuhaju sarmu, gledaju čekove koje su platili i neće se zadržati u Hrvatskoj radi mene, Kolakušića, Škore i Kolinde. To je šteta za demokraciju. Stvarni motivi HDZ-a su jasni svakom normalnom čovjeku. Smanjuju broj birača računajući da će pomoći kandidatkinji čiji je glasnogovornik Plenković - rekao je.

- 29. prosinca se vraća puno veći broj ljudi iz inozemstva, iz Irske, tamo gdje su otišli za vrijeme HDZ-a. Jednostavno će 22. prosinca manje ljudi glasati. 5. siječnja će se ići na skijanje. To nisu samo moji birači, ja govorim genetralno za sve hrvatske građane - kaže Milanović.

Na pitanje zašto je odabrao slogan 'Normalno' , odgovorio je da za Hrvatsku želi da uđe u jedan normalan tok.

- Puno toga je nenormalno. Recimo ovakvo ponašanje je nenormalno. Ovakvo ponašanje nije normalno jer je cinično. Dakle, gledam te u oči, nestajem u noći. Lažem te, prodajem ti priču da je to što radim zakonito, pričam o nečijoj nervozi. Nema nikakve nervoze, ja ću pobijediti na tim izborima - kaže.

Budući da je dok je bio premijer govorio kako je uloga predsjednika samo ceremonijalna, na pitanje zašto sada on želi biti predsjednik, rekao je da mu prijašnja funkcija neće biti prednost.

- Prvo, ja sam prije toga bio predsjednik Vlade i to ne znači da mi je to prednost, bit će onih koji mi to zamjeraju. S razlogom ili bez razloga - rekao je.

Kada ga je novinarka ispravila, Milanović je reagirao burno.

- Pazite, vi me sad možete prekidati u svakoj rečenici, ja na to neću reagirati, kao što bi Plenković reagirao da izađe i potuče se u Saboru. Ja sam rekao što sam rekao i iza toga stojim. Rekao sam da je ceremonijalna dužnost. Jest. Da je simbolička, jest. Ali simbolika se može popunjavati na ovaj ili onaj način. I u Ustavu ima puno simboličkih fraza - kaže.

Kada mu je postavljeno pitanje zašto onda uopće želi takvu funkciju, Milanović je odgovorio da je to ponovio već 20 puta u zadnjih nekoliko mjeseci.

- Dobro, ja razgovaram i s vama i s građanima. Naprosto smatram da je Hrvatska u kandžama jedne stranke, jedne političke klijentele i kartela, da to Hrvatsku umara i šteti. Moji motivi su da se to promijeni. Da živimo normalnije, da nema jezika mržnje, da nema manipulacije od strane političara HDZ-a - rekao je.

Milanović je ipak i u svojoj vladi imao razne situacije. Ljudi koji su bili s njim, sada drže većinu u HDZ-u.

- Čekajte, optužili ste me da sam isti kao i HDZ. Nisam isti, razlika je enormna. Pozvali ste me očito ovdje da što manje objasnim. To što ste vi nanijeli kao primjer nema veze. Ljudi koji su digli ruke nisu protjerani iz vlade zbog korupcijskih afera. To je njihova savjest, njhov teret. Ja sam kao predsjendik vlade ovako-onako omogućio nekim ljudima neke stvari i normalno je da među toliko puno ljudi ima onih koji odaberu krivo. Moja poruka, ako se sjećate, bila je vratite mandate. Ali oni nisu otišli jer su imali vile, parkirane Mercedese u šorovima, to su greške, to su nezgodne situacije - kaže predsjednički kandidat.

Milanović je rekao kako za vrijeme njegove vlade nije bilo ničeg koruptivnog, već da se radi o ljudskim greškama. U samoj kampanji kaže kako će potrošiti malo novaca, puno manje od osam milijuna kuna, koliko se priča.

- Malo je donatora, to nisu veliki novci. Ima nekih privatnih i nekih korporativnih. Malo ih je, u granicama zakona. No vidite i do sada koji su to troškovi. Internet, to su mali novci, plakati s kojima smo krenuli i tu ćemo vjerojatno i stati jer zašto da polijepim Hrvatsku plakatima gdje se smijem - kaže.

Kaže kako su mu donatori SDP i pojedinci, ali s jako malim novcem. Ono što ga sada čeka u kampanji su malo ozbiljniji troškovi oglašavanja na televiziji. Iz javnog sektora, kaže, nema nikoga među donatorima.

Na pitanje zašto mu je češća meta Plenković, čak više od aktualne predsjednice i Miroslava Škore, Milanović kaže kako je Plenković gospodar kartela.

- On je u ovom trenutku gospodar kartela. Vi ste vidjeli na predstavljanju u ponedjeljak, kada je nekoliko stotina ljudi došlo na predstavljanje programa Kolinde Grabar-Kitarović, koliko ih radi u javnom sektoru, očito imaju puo slobodnog vremena. Ja sam morao imate predstavljanje u subotu jer su mi došli ljudi koji rade. Vidjeli ste da tamo nije govorila ona, nego ona i Plenković. Na mom skupu sam samo ja govorio. Uz dužno poštovanje svima koji me podržavaju i prije svega SDP-u - rekao je.

Milanović je rekao kako će se sad boriti za štetu koju je napravila predsjednica i HDZ.

- Kolinda HDZ-u duguje svoj mandat. Ona je o njima ovisna statusno i politički, bez HDZ-a njena karijera ne postoji od 92' do danas. - kaže.

- Meni je jako važna potpora SDP-a, mislim ja sam tu stranku vodio skoro 10 godina. Odreći se takve stranke, za mene bi bilo jadno. Uostalom, mi nismo kao HDZ. SDP je normalna stranka, u HDZ-u kad te nema, briše te se sa slika - rekao je.

Na pitanje što misli o potezu Davora Bernardića kojim je primio 260.000 kuna za stipendiju, odgvora da mu je to bio jako glup potez.

- Mislim da je htio još jednu titulu, a od tog nikakve koristi neće imati. Osim što to nije trebao napraviti, potpuno je bezvrijedno nekome tko je javna osoba. On se nigdje neće moći zaposliti jer će donijeti i tu diplomu. To je potpuno besmisleno što je napravio i ne vidim nikakvu materijalnu korist - kaže.

Ponovio je kako je hrvatski problem HDZ koji je politički i socijalni zlostavljač države te da mu je to jedan od glavnih faktora motivacije za kandidaturu. Ipak, kaže da će Plenkoviću biti dobar suradnik.

Ako se naše susjedne zemlje odluče za ulazak u EU, Milanović kaže kako im neće stajati na putu.

- Ja bih prema njima bio jako korektan, držat ću se svojih stavova. Nisam kao Kolinda koja svoje stavove ne može držati niti dva puna sata. Ona uopće nema stav. Ja nisam zvao Vučića, dopustio da nas tu blamira, to je bilo neodgovorno - kaže.

Prema njegovom mišljenju, Srbija za Hrvatsku, osim ekonomskih interesa, nije fokusu. Ipak, ako od njiih ne dobijemo dokumente i podatke nestalih u ratu, Milanović bi s njima razgovarao.

- Ono o čemu sam ja govorio je savez sa Slovenijom. Ona nam je najbliža po nekoliko vrijednosti, zajedno nas ima oko 6 milijuna. Razmjena ideja između nas je ogromna, mnogi Slovenci imaju mnogo nekretnina u Hrvatskoj, imamo puno toga što nas povezuje. Arbitražni sporazum za nas je jedina prepreka - rekao je.

Na pitanje hoće li se vratiti poduzetništvu ako ne dobije izbore odgovorio je kako će on na ovim izborima biti pobjednik.

- Dobit ću izbore. Pobijedit ću voljom hrvatskih građana. Borit ću se do kapi zadnjeg znoja, energije. Radio sam, činjenica je, važniji posao, vidim s pozicije godina i iskustva stvari koje nisam ranije vidio. Isti sam u principu, nisam se bitno promijenio, promijenio sam se sazrijevši. Tu su znanje, iskustvo i prokleti karakter. Hoće li to biti dovoljno, vidjet ćemo - rekao je.

Ako postane predsjednik, neće ostati na Pantovčaku.

- Mislim da ne treba lagati, nemam obraza lagati i govoriti o preseljenju. Ja želim da se ured makne s tog meglomanskog ambijenta, on lupi u glavu predsjednicima i osjećaju se kao carevi. Najjači alat predsjednika je govor. Nisam rekao da ću ići Visoku, dobro znajući kakva je i da je neadekvatan prodstor. Tamo smo radili zajedno Kolidna Grabar-Kitarović i ja, tamo smo se upoznali. Moj je prijedlog da se makne predsjednika s Pantovčaka, no o tome odlučuje onaj koji upravlja novcem - kaže.

Za Tita i Tuđmana kaže kako su to bili naši ponajbolji sinovi, a na pitanje hoće li vratiti Titovu bistu, kaže da ne zna niti čije su biste sve gore.

- O tome ne razmišljam, a i to uopće nije bista nego reljef. Moje opredjeljenje je poznato, antifašističko. Tito je bio prepoznat kao velik državnik u svijetu, ne po navijanju na stadionima, neko nekim drugim stvarima. Bilo je svega, ali mi bolje u tim razdobljima nismo imali. Slično, ali na drugoj razini dalo bi se reći za Tuđmana. To su naši ponajbolji sinovi. Tuđman do 1995. na neki način, nakon toga... Nakon toga je bila politika koja je Hrvatsku držala od Europe, to je pet ukradenih godina. To su stvari koje traumatiziraju Hrvatsku i danas - zaključuje.

