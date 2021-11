Nastavljaju se prepucavanja između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Najnovije u nizu je priopćenje iz Ureda predsjednika, u kojem reagiraju na izjave Plenkovića o admiraju Robertu Hranju, a prenosimo ga u cijelosti.

Andrej Plenković odlučio je lagati čak i o sadržaju današnjeg sastanka Vijeća za obranu i tako još jednom pokazati kakav je on tip čovjeka. Osim što si je dopustio, što je doista nevjerojatno, javno govoriti o sadržaju i karakteru sastanka Vijeća za obranu, Plenković je u izjavi novinarima odlučio javno poniziti načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH. Reći da admiralu Robertu Hranju nije bilo dopušteno govoriti na sastanku bezočna je laž. Upravo suprotno, nije bilo dopušteno da se beskrupulozno manipulira s načelnikom Glavnog stožera OSRH. Ne može višenamjenska Plenkovićeva ulizica omalovažavati jednog od najboljih hrvatskih časnika kojemu nije ni do koljena znanjem, a da ne govorimo ponašanjem. To mu dopustiti bilo bi nadrealno, piše u priopćenju koje su u utorak navečer poslali iz Ureda predsjednika.

Podsjetimo, u utorak je u Banskim dvorima održan sastanak Vijeća za obranu, a nakon toga i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Za zajednički stol sjeli su danas predsjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, ministar obrane Mario Banožić i načelnik Glavnog stožera OS RH admiral Robert Hranj.

Nakon sastanka prvo se medijima obratio predsjednik Milanović. Poručio je kako 'neće biti dobro kada krene koristiti svoje ovlasti'. Nakon toga se medijima obratio premijer Plenković. On je pak rekao kako je u pojedinim segmentima sastanak bio nadrealan.

- Mi smo za Milanovića bili nacistička stranka. Usprkos tome, nastojim održati nivo komunikacije primjerenim, bez da idemo istim putem, istim stopama. Rekao sam, možemo biti jednako drski i bezobrazni, ali biramo da ne budemo da ljudi vide razliku koja je enormna. Ovakva vrsta diskursa nije postojala dok on nije postao predsjednik - rekao je Plenković.