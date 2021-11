Nakon što je presicu održao Zoran Milanović, novinarima se obraća i premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima.

- Složili smo se sa stanjem oružanih snaga. Učinili smo dosta, ali trebamo učiniti još - započeo je Plenković.

- Htjeli smo da današnji sastanak Vijeća za obranu bude što sadržajniji i konstruktivniji. U pojedinim segmentima sastanak je bio nadrealan, ali u biti smo se složili u pogledu stanja oružanih snaga. U godini smo u kojoj idemo u sklapanje ugovora o nabavci borbenih aviona - rekao je Plenković.

- Snaga HV-a se prije i poslije Rafala ne može uspoređivati - dodao je premijer.

- Mi kao vlada možemo biti ponosni koliko smo učinili na povećanju izdvajanja za obranu, naročito u odnosu na prije - rekao je Plenković i pokazao grafove.

- Sad se nalazimo u 2020. i 2021., godinama koje je donijela enormne troškove za saniranje pandemije koronavirusa, za potporu kompanijama u privatnom sektoru. Sačuvali smo kreditni rejting i napravili enormne iskorake prema članstvu u eurozoni i u takvom kontekstu mi 7-10%, i kad se uzme efekt inflacije, izdvajamo više za obranu - rekao je Plenković.

- Nismo se dogovorili oko jedne jedine formulacije, razlika je samo u nijansama, dakle kako vidimo stanje u oružanim snagama. Poštujemo stav predsjednika koji želi ukazati na stanje u Oružanim snagama, ali se ne slažemo o tome kako pristupiti toj temi i kako realno sagledati gdje smo mi danas. To gledamo s pozicija vlade koja je puno uložila u vojsku - rekao je Plenković.

- Poboljšali smo uvjete i u vojarnama. Gotovo da nema lokacije gdje nismo ulagali. Uložili smo više od 600 milijuna kuna. HV je vraćena odlukama naše vlade u Vukovar, Varaždin, Sinj, Ploče i Pulu. Sve su to snažne poruke koje smo učinili dosada. Slažemo se da treba učiniti još, mi ćemo to učiniti. Kad je riječ o nabavi oklopnih pješačkih vozila, jer to prema ovom sastanku predstavlja neku točku prijepora koja je jako važna, u trenutku kad se preuzme čvrsta obaveza da se ta vozila nabavljaju, tad će vlada RH bez većih poteškoća iznaći sredstva i zato. Ono što želimo je jasna komparativna analiza - rekao je Plenković.

- To što nije bilo priopćenja nakon Vijeća za obranu nije neka bitna činjenica. Mi moramo voditi računa o cjelini, nemamo luksuz gledanja samo jedne točke u proračunskoj torti. Razumijemo nužnost jačanja obrambenih sposobnosti, zato i idemo u projekt nabave borbenih zrakoplova - rekao je premijer.

- Što se tiče sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost, to sam ja inicirao da bude u istom danu, taj sastanak je za razliku od ovog prošao vrlo konstruktivno i u pogledu tema što se tiče našeg okruženja gdje je, moram priznati, uz informacije koje smo čuli od ministra vanjskih poslova, sve je prošlo u zajedničkoj ocjeni koja je gotovo istovjetna. Slično je bilo oko nezakonitih migracija, gdje je referirao Božinović - rekao je Plenković.

- Mi smo za Milanovića bili nacistička stranka. Usprkos tome, nastojim održati nivo komunikacije primjerenim, bez da idemo istim putem, istim stopama. Rekao sam, možemo biti jednako drski i bezobrazni, ali biramo da ne budemo da ljudi vide razliku koja je enromna. Ovakva vrsta diskursa nije postojala dok on nije postao predsjednik - rekao je Plenković.

U Banskim dvorima održan je sastanak Vijeća za obranu, a nakon toga i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Za zajednički stol sjeli su danas predsjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, ministar obrane Mario Banožić i načelnik Glavnog stožera OS RH admiral Robert Hranj.

