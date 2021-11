- Upozoravao sam u danima pred sastanak o nizu problema. Problem je bio u dvije riječi. Tražio sam, predlagao da zajedničko priopćenje bude da je Vijeće zaključilo da materijalno stanje u Oružanim snagama nije zadovoljavajuće. To nije bilo prihvatljivo. Meni nije bilo prihvatljivo mazanje očiju javnosti tako da se nismo ništa dogovorili, a na sastanku Vijeća za sigurnost jesmo - rekao je Milanović.

- Dolaskom aviona u Hrvatsku ne događa se ništa bitno, ako to ne prati sve ostalo - rekao je Milanović.

- Što se tiče slučaja Burčul. Oni se prave da se ništa ne događa. Ja o tome neću razgovarati s nikime osim s Plenkovićem. Rekao sam premijeru da to on mora riješiti, da je to njegova odgovornost. To je tema za koju smo se obostrano pravili kao da ne postoji - rekao je Milanović.

- Ja ne mogu preći preko toga. Ova vrsta mudrovanja, da se javnosti ne kaže ništa. Ovdje trebamo akciju u okviru onog što je moguće. Ja želim da Hrvatska vojska ne budu glineni golubovi - rekao je Milanović.

- Mi kupujemo avione. U redu. Kupujemo ferarija sa klocnama. Peljamo ga u avliju.To je besmisleno - kazao je Milanović.

- Očekujem da premijer bude odgovoran i da na sebe preuzme odgovornost. Radi se samo o njemu, nikakav Banožić i nitko drugi - poručio je Milanović.

- Ministar vjerojatno računa da će mi nešto baciti preko plota, na stol, i da ću ja to potpisati. Kad ja krenem koristiti svoje ovlasti, a ministar je ponizio i devastirao jednog uzornog časnika, neće biti dobro. Ja mogu razriješiti bilo koga. Je li to način? Ne, neću, to je pitanje vojničke časti koju neki ljudi to ne razumiju. Riječi da trenutno materijalno stanje Oružanih snaga nije zadovoljavajuće, to je nekim ljudima too much. I oko toga se nismo uspjeli dogovoriti. Tužno - rekao je Milanović.

Podsjetimo, za zajednički su stol danas sjeli predsjednik, premijer Andrej Plenković, ministar obrane Mario Banožić i načelnik Glavnog stožera OSRH admiral Robert Hranj jer je u Banskim dvorima jutros zasjedalo Vijeće za obranu, a nakon čega se sastalo i Vijeće za nacionalnu sigurnost.

Iz Vlade su se nešto prije 16 sati kratko oglasili priopćenjem oko sastanka.

U ponedjeljak je procurio i novi nastavak sukoba između Milanovića i Banožića. Naime, ministar obrane 4. studenog donio je odluku kojom je Oružanim snagama odnosno načelniku Glavnog stožera Robertu Hranju zabranio bilo kakvo uključivanje i potpore za protokolarne aktivnosti Ureda predsjednika bez prethodne njegove suglasnosti.

Vlada je u međuvremenu poslala i priopćenje sa sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost.

- Vijeće je raspravilo o sigurnosnom stanju u jugoistočnoj Europi, kao i problemu nezakonitih migracija. Na sjednici su usvojene Godišnje smjernice za rad sigurnosno-obavještajnih agencija za 2022. godinu, sukladno Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu - kratko su napisali u priopćenju.