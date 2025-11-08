NOVI EXPRESS U njegovom mandatu su osvanule nove “Kristalne noći”, a ZDS postao pokriće za političku korupciju
Plenković je otkrio vezu između političke retorike i terora
Andrej Plenković nije vjerovao da u Hrvatskoj postoji desničarski radikalizam dok mu mlađahni atentator nije zapucao iz kalašnjikova pod prozorima Banskih dvora.
