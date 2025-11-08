Obavijesti

KOLUMNA TOMISLAVA KLAUŠKOG PLUS+

Plenković je otkrio vezu između političke retorike i terora

Piše Tomislav Klauški,
Plenković je otkrio vezu između političke retorike i terora
Foto: PIXSELL/Dijana Novak Krešić

NOVI EXPRESS U njegovom mandatu su osvanule nove “Kristalne noći”, a ZDS postao pokriće za političku korupciju

Andrej Plenković nije vjerovao da u Hrvatskoj postoji desničarski radikalizam dok mu mlađahni atentator nije zapucao iz kalašnjikova pod prozorima Banskih dvora.

