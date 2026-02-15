Plenković je sada svjestan da gubi izbore, a Milanović neće ići sa svojom izbornom listom

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić uvjeren je da će nakon idućih redovnih izbora biti premijer, ali i da ima intelektualno sposobniji tim od Andreja Plenkovića. Ne planira nastavak pregovora s HDZ-om o ustavnim sucima nego predlaže da svi kandidati idu na plenarnu sjednicu na izbor.

