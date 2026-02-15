Obavijesti

INTERVJU: HAJDAŠ DONČIĆ PLUS+

Plenković je sada svjestan da gubi izbore, a Milanović neće ići sa svojom izbornom listom

Piše Snježana Krnetić, Igor Alborghetti,
Plenković je sada svjestan da gubi izbore, a Milanović neće ići sa svojom izbornom listom
24sata Zagreb: Siniša Hajdaš Dončić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

NOVI EXPRESS Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić objašnjava recentni politički trenutak s uvjerenjem da se dugotrajnoj vlasti HDZ-a primiče kraj i potvrđuje da će on, a ne Tomašević, biti premijer

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić uvjeren je da će nakon idućih redovnih izbora biti premijer, ali i da ima intelektualno sposobniji tim od Andreja Plenkovića. Ne planira nastavak pregovora s HDZ-om o ustavnim sucima nego predlaže da svi kandidati idu na plenarnu sjednicu na izbor.

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
INTERVENIRALA POLICIJA

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...
SVI BEZOSOVI JADI

Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...

NOVI EXPRESS Donosimo žalosnu priču o Washington Postu, valjda najvažnijoj svjetskoj novini ikada, i njezinom vlasniku, mega milijarderu Jeffu Bezosu i onome što joj je baš nekidan učinio
HDZ žestoko prozvao Možemo! 'Bacajte se pod tenkove, vežite se lancima, valjajte po cesti...'
TOMAŠEVIĆ NA UDARU

HDZ žestoko prozvao Možemo! 'Bacajte se pod tenkove, vežite se lancima, valjajte po cesti...'

Nakon obilaska tvrtke KNDS u Münchenu i predstavljanja nabave 44 tenka Leopard 2A8 za Hrvatsku vojsku, vladajuća stranka na Facebooku oštro napala platformu Možemo.

OSTALO

