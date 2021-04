"Što, da komentiram kompjuterski i tehnički program? Zašto bih ja bio odgovoran za to", obrecnuo se jučer premijer Andrej Plenković na novinare koji su ponovno inzistirali na pitanjima o propaloj platformi "CijepiSe".

Ima u tome, naravno, neke logike.

Zašto bi se premijer, kako reče Plenković, bavio "tehničkim specifikacijama" kad to doista "nije njegov posao"?

No ministar Vili Beroš je njegov posao i njegova odgovornost. I proces dodjele posla firmi Beroševa prijatelja. I četiri i pol milijuna kuna. I propast platforme cijepljenja njegova je odgovornost, ako se već na sva usta hvali da je nabavka 3,2 milijuna doza cjepiva njegova zasluga.

I možda Plenković doista nije odgovoran za tehničke specifikacije Beroševe platforme. Ali je li Gabrijela Žalac njegova odgovornost?

Trgovanje utjecajem

Najnoviji transkripti objavljeni u medijima otkrivaju kako su bivša ministrica i državna tajnica Josipa Rimac pritiskale HBOR da tvrtki C.E.M.P., investitoru u vjetropark Krš Pađene, osigura povoljniji kredit, veći od limita određenog za državno financiranje.

Uskok tereti Žalac i Rimac za trgovanje utjecajem.

Žalac i Rimac bile su Plenkovićeve akvizicije. On ih je postavio u svoju Vladu. One su radile pod njegovim pokroviteljstvom i u njegovu mandatu. On je u Hrvatskom saboru dobio mandat i preuzeo odgovornost za članove svoje Vlade.

Pa ako ne želi snositi odgovornost za "kompjuterski i tehnički program", može li preuzeti odgovornost za ponašanje svoje ministrice?

"U ovom trenutku ne vidim da je Žalac za bilo što kriva", kazao je Plenković prije dva dana.

Odgovoran za ministre

No ako premijer tvrdi kako nije kriv za tehnikalije, je li onda premijer kriv za svoje kadrove? Nije odgovoran za kompjuterske programe, a je li odgovoran za ministarsko ponašanje?

U srpnju prošle godine, na pitanje o ministrima koji su bili prisiljeni napustiti Vladu u njegovu prvom mandatu, Plenković je ustvrdio kako to "ne smatra pogreškom" jer "ništa od toga nije bilo vidljivo niti je to mogao znati prije nego što je formirao Vladu".

A što je s ponašanjem ministara i državnih tajnika tijekom njihova mandata?

Smije li se Plenković miješati u rad svojih ministara i državnih tajnika, ako se već ne želi miješati u tehnička pitanja?

Kako je moguće da Uskokova istraga protiv ministrice i državne tajnice nema reperkusija na premijera, pod čijim se mandatom i budnim okom sve događa?

'Tehnički problemi'

Kompromitirajući podaci izlaze u javnost, raspravlja se o koruptivnom ponašanju članova Plenkovićeve stranke i Vlade, a premijer se prema tome odnosi kao prema "tehničkim problemima".

I opet, Plenković možda nije bio kriv za to što je Žalac vozila bez vozačke dozvole i udarila dijete na cesti, onda bi se sada moglo govoriti o Plenkovićevoj odgovornosti ministrice, članice HDZ-a, članice Predsjedništva HDZ-a, zbog onoga što Uskok kvalificira kao "trgovanje utjecajem".

To je pitanje od kojeg se premijer ne može tako lako obraniti.

I zato mu je u interesu braniti Žalac. Jer zna da brani sebe.