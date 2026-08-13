Plenković koristi metode kao i Trump kad manipulira birače

Nikad nemoj priznati pogrešku, a kamoli poraz, ne pokazuj slabost i skreći pozornost, veličaj sebe i ističi vlastite uspjehe, a za sve neuspjehe optuži svoje protivnike. Ovu lekciju Donald Trump naučio je još davnih dana, a sad je premijer Andrej Plenković koristi u obrani od napada i kritika. Demonstrirao je to na konferenciji za novinare povodom ekocida u Gospiću, gdje Plenković nije samo isticao vlastita postignuća u smislu smanjenja inflacije i dobre turističke sezone, već je problem Gospića proglasio “histeriziranjem oporbe”. Napad je najbolja obrana.