Obavijesti

News

Komentari 3
KOMENTIRA TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Plenković koristi metode kao i Trump kad manipulira birače

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Plenković koristi metode kao i Trump kad manipulira birače
Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sličnu taktiku Plenković je koristio u lanjskoj eksploziji ustaštva i klerikalnog nacionalizma, kad je problem radikalizacije društva odbacio kao “ljevičarsku histeriju”

Nikad nemoj priznati pogrešku, a kamoli poraz, ne pokazuj slabost i skreći pozornost, veličaj sebe i ističi vlastite uspjehe, a za sve neuspjehe optuži svoje protivnike. Ovu lekciju Donald Trump naučio je još davnih dana, a sad je premijer Andrej Plenković koristi u obrani od napada i kritika. Demonstrirao je to na konferenciji za novinare povodom ekocida u Gospiću, gdje Plenković nije samo isticao vlastita postignuća u smislu smanjenja inflacije i dobre turističke sezone, već je problem Gospića proglasio “histeriziranjem oporbe”. Napad je najbolja obrana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Portugalka stabilno u riječkoj bolnici, dvoje nestalih i dalje traže: 'Dajemo sve od sebe...'
VELIKA AKCIJA

Portugalka stabilno u riječkoj bolnici, dvoje nestalih i dalje traže: 'Dajemo sve od sebe...'

U velikoj potrazi dosad su pronašli dvoje od četvero nestalih, a potraga za preostalim portugalskim brodolomcima nastavlja se intenzivno u Velebitskom kanalu
Ovdje su mladi Portugalci sjeli u dječji čamac, olujna bura ih je otpuhala gotovo 10 kilometara!
VALOVI I DO TRI METRA

Ovdje su mladi Portugalci sjeli u dječji čamac, olujna bura ih je otpuhala gotovo 10 kilometara!

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru u Rijeci izvijestila je jutros da je noćas pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja četvero mlađih državljana Portugala
Našli tijelo jednog Portugalca, za drugim nastavljaju potragu
DRAMATIČNA POTRAGA

Našli tijelo jednog Portugalca, za drugim nastavljaju potragu

Četvero Portugalaca nestalo je u Velebitskom kanalu. Pronašli su ženu i muškarca, bili su iscrpljeni i pothlađeni. Dva muškarca još traže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026