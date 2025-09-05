Plenković: 'Mi smo solidarni s Ukrajinom, za razliku od Milanovića i proruske retorike'

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u Virovitici na obilježavanju Dana Virovitičko-podravske županije. Obišao je i novouređeni Stacionar za palijativnu skrb Doma zdravlja.

Nakon sjednice premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije. Za početak se osvrnuo na odluku da Hrvatska neće slati vojnike u Hrvatsku, prenosi N1.

- Pozicija Vlada je jasna već godinama, to što ste imali Milanović koji je dvije godine govorio Hrvatima da su Vlada i Sabor spremni to činiti, je neistina - rekao je.

- Za razliku od Milanovića koji godinama ima prorusku politiku i retoriku, mi smo zemlja i Vlada solidarni s Ukrajinom. Do sada smo dali Ukrajini 14 paketa vojne pomoći i s tom pomoći ćemo nastaviti. Nije slanje vojnika jedini način pomoći Ukrajini - smatra.

Komentirao je i najavljeni prosvjed branitelja u Šibeniku i Milanovićev odlazak na festival:

- Svatko u Hrvatskoj ima pravo govoriti i organizirati svoje projekte. Branitelji su im rekli da im je drago ono što sam ja rekao vezano uz Thompsonovu pjesmu, a to je da će ona biti tu i da ju nitko neće sankcionirati.

O Mostovom pokretanju opoziva HDZ-ove ministrice Nine Obuljen Koržinek.

- Ta inicijativa koju SDP neće podržati najbolje govori o političkom kaosu u kojem se oporba i lijevo i desnije od nas nalazi. U totalnoj su konfuziji - rekao je premijer.