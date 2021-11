Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak je na svjetskom samitu o klimi u Glasgowu održao govor. Osvrnuo se i na izjave predsjednika Zorana Milanovića.

"Ovakvo brutalno vrijeđanje nije primjereno, da HDZ zove nacističkom strankom, a ministra obrane opuškom.

HDZ i ova Vlada poštuje ovu vojsku, nećemo dopustiti njeno politiziranje.

Ministar Banožić je nakon svakog napada sve čvršći", kazao je Plenković.

"Ako tu nije riječ o politizaciji hrvatske vojske od strane predsjednika, i da vidimio što točno ne štima. Ja to želim izravno čuti i pokušati riješiti, to je moja zadaća kao predsjednika Vlade", poručio je premijer i kazao kako predsjednik krši Zakon o obrani.

Komentirao je izjavu ministra Banožića o opozivu predsjednika.

“Prvo, on to nije rekao, to je derivirano iz nekog pitanja i tako stavljeno u naslov. To u Glasgowu nikoga ne zanima, nitko me ovdje nije pitao za to. Ovo je životna tema zbog koje smo mi ovdje, ovo je prioritetna tema. Temu o kojoj vi govorite ostavit ćemo za Zagreb”, kazao je Plenković.

“Ostavit ćemo za razgovor 9. studenog kad imamo Vijeće za nacionalnu sigurnost kako bismo otvoreno raspravili koje su to poteškoće i problemi, ako ih uopće ima, ako nije riječ o politizaciji Hrvatske vojske od strane predjsednika a ne od ministra Banožića i da vidimo što to točno ne štima. Hoću to temeljito čuti izravno, i pokušati riješiti taj problem, to je moja zadaća”, dodao je.

“To kontinuirano stavljanje konteksta protuzakonitog ponašanja, privatiziranja vojske od strane Milanovića, izjava na razini šefa države, to dosad nismo vidjeli. Vidjeli smo puno kreativnih ljudi u politici, ali ovako primitivno, brutalno vrijeđanje sugovornika gdje HDZ zove praktički nacistički strankom, za ministra kaže da je opušak… Neka se malo skulira do 9. studenog pa ćemo vidjeti o čemu se radi”, poručio je premijer.

“Javnost treba biti zabrinuta i snažno osuditi nezakonito ponašanje predsjednika pri kršenju zakona o sudovima. Javnost bi trebala pasti od šoka da predsjednik građanima ne čestita Dan državnosti”, rekao je.

Istaknuo je da o svim tim temama treba raspraviti, ali bez vrijeđanja. Komentirao je i što ako Milanović zatraži opoziv ministra Banožića.

“Može na trepavicama stajati, ali nije on taj koji odlučuje tko će biti ministar u mojoj Vladi”, kazao je Plenković.

Plenković je istaknuo kako će s predsjednikom raspraviti sve, jer ovo "danas nije dobro."

Premijer se osvrnuo i na događaje i odnos prema Bosni i Hercegovini. Predsjednika je nazvao "ljutim zagovornikom Željka Komšića kojeg je podržavao protiv člana HDZ-a" te dodao kako je predsjednik sada valjda "frend s Dodikom".

Plenković je najavio da će 9. studenoga pitati Milanovića kako je sudjelovao u kampanji u Bosni i Hercegovini.