Osvrnuo se i na pucnjavu ispred zgrade Vlade.\u00a0

- Ono \u0161to je najva\u017enije je da ova situacija, koja se dogodila pred zgradom Vlade prije deset dana predstavlja novu dimenziju iskazivanja mr\u017enje, nasilni\u0161tva, terorizma. Ja smatram da je tu rije\u010d o terorizmu, je li to stvarno tako odlu\u010dit \u0107e nakon istrage policija ili DORH - rekao je.\u00a0

- Ovo je jedan sasvim drugi manifestni oblik - poru\u010dio je.\u00a0

Plenkovi\u0107 je komentirao Milanovi\u0107evu objavu na Facebooku o Nini Obuljen Kor\u017einek, ministrici kulture.\u00a0\u00a0

- Ovo \u0161to cijela javnost ima prilike gledati i slu\u0161ati proteklih tjedana, od trenutka izbijanja afere Velika Gorica, Nova Gradi\u0161ka, javno poduze\u0107e, je jedan izljev uvreda na razli\u010dite adrese - rekao je i dodao da je izjava o Obuljen Kor\u017einek neprimjerena.\u00a0

- Ovo blato u koje Milanovi\u0107 nastoji uvu\u0107i mene, na\u010din na koji radi je nevjerojatan. Postavlja se pitanje kakvo smo mi to dru\u0161tvo ako \u0107e on svojim verbalnim napadima za\u010depiti usta politi\u010dkom analiti\u010daru, nasljedniku u njegovoj biv\u0161oj stranci, \"wannabe\" gradona\u010delniku, dvjema zastupnicama koje je nazvao narika\u010dama, ako \u0107e napadati ministra, a danas ministricu kulturu da je zlostavljana od mene jer sudjeluje u nekoj emisiji, e onda mi kao politi\u010dki akteri, kao dru\u0161tvo imamo ozbiljan problem - rekao je.\u00a0

-\u00a0Kao u nekom razredu u \u0161koli, do\u0111e neki bully, kako bi rekla djeca \"koksa ih\" u razredu - to tako ne ide. Ja sad duboko svjestan da ova polemika \u0161teti i meni, jer kako ka\u017eu njegovi PR magovi, to je neki Kardashian trend. Sad \u0107emo tu povu\u0107i crtu, da javnost zna da \u0107emo se tome politi\u010dki usprotiviti - rekao je.\u00a0

- Nije to pitanje pokretanja nepovjerenja ni opoziva, ali moramo se zapitati \u0161to to predsjednika RH, koji od\u0161eta na himnu, koji ka\u017ee da je Dan dr\u017eavnosti HDZ-ov dernek, koji nakon \u0161to krene aktivnost DORH-a i policije je u stanju napasti sud, DORH i policiju. Sad je i\u0161ao za\u010depiti i usta Povjerenstvu za sukob interesa. To tako ne ide - poru\u010dio je Plenkovi\u0107.\u00a0

Na pitanje smatra li da Milanovi\u0107 konzumira kokain, Plenkovi\u0107\u00a0

- Ja sam kazao, odgovaraju\u0107i na epizodu iz \u010cakovca, Milanovi\u0107 ka\u017ee da sam ja 50-godi\u0161nji narika\u010d, nije kreativan, nije smi\u0161ljao, prepisao je tezu. Da sam ja on, a nisam, rekao bih da je on 50-godi\u0161nji \u0161mrkavac, dakle - balavac, to je poanta. Kako je Milanovi\u0107, ni\u010dime izazvan, nakon dva dana duboke kontemplacije, do\u0161ao od zaklju\u010dke da ja imam aluzije da je on narkoman? Ne znam da li ima alergiju, ne znam je li prehla\u0111en jo\u0161 od na\u0161e debate iz 2016., ne znam i ne zanima me - rekao je.\u00a0

Poru\u010dio je kako su mu svi suradnici rekli da Milanovi\u0107eve prozivke - ignorira.\u00a0

- Imamo \u010dovjeka koji je svojim pona\u0161anjem minirao borbu protiv korone. On je za\u010detnik vi\u0161emjese\u010dnih poku\u0161aja da se na sudu sru\u0161i rad sto\u017eera. Onda dio ljudi ka\u017ee, okej, ne moram nositi masku, rukovat \u0107u se. I gdje smo? Eto, 1569. Ne ka\u017eem da je on glavni razlog tome, ali ako si na du\u017enosti institucije, onda tvoja rije\u010d malo vi\u0161e te\u017ei. Ima ljudi koji mu vjeruju, koji su mu dali glas, a onda nemoj minirati to - poru\u010dio je.\u00a0

- A broj dva, da sam ja na ovoj poziciji na kojoj jesam napao DORH i policiju, to bi bio show. To nije dobro, netko tome mora re\u0107i \"ne mo\u017ee\". Mo\u017eda je najbolje da ga se stavi na ignor, mo\u017eda bi ga to najvi\u0161e i boljelo, ali onda u javnosti ne bi bilo nikoga tko bi rekao da to nije normalno - rekao je Plenkovi\u0107.\u00a0

-\u00a0Svi koje sam nabrojao su u\u0161utjeli, jer im je neugodno slu\u0161ati to \u0161to \u0107e im ovaj napisati i odgovoriti, ali meni ne\u0107e. Ja sam ve\u0107 toliko toga \u010duo da sam ve\u0107\u00a0easy\u00a0\u0161to se ti\u010de tih komentara i epiteta, ali ne dam radi dru\u0161tva da mi 2020. slu\u0161amo te eskapade, da on proglasi ministra gospodarstva izdajnikom i ma\u0111arskim potr\u010dkom. Ministrica Obuljen je, \u017ertvovala se? Koji je to nivo? Koji je to kredibilitet \u010dovjeka da to govori. Temeljem \u010dega je on bolji od svih drugih pa da to govori drugima. I to \u0107e se danas zvati novom epizodom, novom sva\u0111om - poru\u010dio je.\u00a0