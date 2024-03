Plenković: 'Možda je to pokušaj da se Hrvatsku izvuče iz EU i NATO-a i vrati u naručje Rusiji!'

Premijer Andrej Plenković u Osijeku je komentirao Milanovićevu objavu datuma izbora te je rekao kako je bitno da se istakne da je tada i svjetski dan cirkusa.

- Da bi cirkuska atmosfera bila još malo jača, dok smo se vozili prema Osijeku nakon 400 milijuna eura za brojne projekte, čuli smo da je Milanović odlučio ići na izbore sa SDP-om kao neovisni pa sačuvati fuknkciju. To je taj cirkus koji se nastavlja - rekao je Plenković

Konačno su maske pale, dodao je te istaknuo da ovakav paničan potez radi samo netko tko je u velikom strahu.

- Iskreno se nadam da, s obzirom na to što se sve zbiva s demokratskim procesima diljem Europe, eto baš u vremenu kada se u Rusiji održavaju izbori nije li možda i ovo pokušaj da se Hrvatsku izvuče iz zapadne zajednice, iz Europske unije, iz NATO-a, iz partnerstva sa SAD-om i da je se vrati ili pošalje u naručje Rusiji. Je li to upliv u demokratske procese u Hrvatskoj? Ako je, mi to nećemo dopustiti! - povikao je s govornice Plenković.

