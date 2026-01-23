Plenković na otvorenju tvornice KONČAR- Transformatorski kotlovi: 'Kredibilitet i snaga'

KONČAR i Siemens Energy danas su svečano otvorili svoju najnoviju tvornicu u Sesvetskom Kraljevcu. Riječ je o modernom i vrhunski opremljenom proizvodnom pogonu KONČAR – Transformatorskih kotlova, Joint Venture društva u kojem su vlasnici KONČAR, s većinskim udjelom od 60%, i Siemens Energy s udjelom od 40%. Novo udruživanje snaga između dvaju europskih lidera u elektroenergetici predstavlja snažan nastavak uspješne sinergije koja traje već više od 30 godina, ali i značajnu prekretnicu za domaću industriju u eri intenzivne energetske tranzicije i nikad veće potražnje za opremom i rješenjima u području prijenosa i distribucije električne energije. Uz predstavnike Grupe KONČAR te njemačke partnere iz tvrtke Siemens Energy, svečanosti su nazočili i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković te potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac.

Društvo KONČAR – Transformatorski kotlovi osnovano je u sklopu Sporazuma o zajedničkom ulaganju koji su KONČAR i Siemens Energy potpisali u srpnju 2024. godine kao izravan odgovor na rastuću globalnu potražnju za transformatorima, čiju ključnu komponentu čine upravo transformatorski kotlovi. Suradnja omogućuje proširenje kapaciteta, razmjenu znanja i kompetencija, podjelu rizika te snažniji i konkurentniji plasman na globalno tržište. Osim što partneri time ostvaruju značajnu otpornost na krize i operativnu učinkovitost, otvaraju nova radna mjesta te stvaraju prilike za profesionalni razvoj i inovacije, otvorenje novog društva i tvornice Grupe KONČAR u Sesvetskom Kraljevcu također predstavlja snažan iskorak u jačanju domaće industrije te pozicioniranju Hrvatske na globalnoj karti energetske tranzicije.

Foto: promo

„Ova suradnja pokazuje industrijski kredibilitet i snagu KONČARA, koji sa svojih 6.000 zaposlenika i prisutnošću na 140 tržišta diljem svijeta zaista predstavlja perjanicu domaće proizvodnje, izvoza i razvoja hrvatske industrije. Zadovoljstvo mi je vidjeti ovakav strukturiran proizvodni pogon koji će kreirati čak 400 novih radnih mjesta, što je značajan doprinos hrvatskom gospodarstvu. Osim toga, želio bih da realizacija izgradnje ove tvornice potakne daljnje investicije te bude poticaj i drugima da se fokusiraju na proizvodnju, koja je temelj napretka i koja nas pozicionira na europskoj i globalnoj karti kao nezaobilaznog igrača u sektoru energetike i elektroindustrije“, poručio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković.

„Otvorenje tvornice KONČAR – Transformatorskih kotlova predstavlja jednu od važnijih prekretnica u novijoj povijesti Grupe KONČAR koja potvrđuje našu predanost inovacijama i razvoju, ali i stvaranju lokalne vrijednosti s globalnim razmjerima. Ponosni smo što upravo ovakav iskorak čini novu etapu dugog i uspješnog partnerstva sa Siemens Energyjem, koje se temelji na jasnim ciljevima, stručnosti i međusobnom povjerenju. Naposljetku, posebno nam je zadovoljstvo što ovim iskorakom istovremeno obilježavamo i veliku 105. obljetnicu KONČARA. To je prigoda da odamo priznanje generacijama stručnjaka čije su vizije i postignuća stvorili temelje na kojima danas gradimo snažniju, otporniju i međunarodno prepoznatljivu budućnost elektroenergetike“, ističe predsjednik Uprave KONČARA, mr. sc. Gordan Kolak.

Foto: promo

U sklopu svečanosti održano je i posebno javljanje uživo iz tvornice KONČAR – Energetskih transformatora (KPT), prvog zajedničkog društva KONČARA i Siemens Energyja koje je započelo s radom još 1995. godine i koje danas predstavlja jednu od najboljih tvornica velikih energetskih transformatora u svijetu. Ovo društvo smješteno na Jankomiru, u kojem Siemens Energy ima vlasnički udio od 51%, a KONČAR od 49%, također je predmet kapitalnih strateških investicija koje su prikazane snimkama dronova uživo s lokacije. Predstavljenim projektima pod nazivom KPT1 i KPT2 partneri planiraju udvostručiti kapacitete društva do 2031. godine. Uz podizanje operativnih sposobnosti, oba strateška partnerstva usmjerena su i na stvaranje sigurnijih i kvalitetnijih radnih uvjeta, neprekidno usavršavanje te zajedničko savladavanje tehnoloških i tržišnih izazova. Time se aktivno potiče gospodarski rast te doprinosi stvaranju energetski neovisnije i održivije budućnosti.

„Tržišna potražnja za transformatorima drastično je porasla tijekom posljednjih nekoliko godina. Otvaranjem nove tvornice transformatorskih kotlova, KONČAR i Siemens Energy udružuju desetljeća ekspertize, strateški proširuju proizvodne kapacitete i jačaju otpornost globalnih opskrbnih lanaca. Otvorenje nove tvornice predstavlja važan korak u odlučnom rješavanju globalnog nedostatka transformatora, ali i izvrstan primjer kako međunarodno partnerstvo može značajno unaprijediti energetsku tranziciju“, ističe član Uprave Siemens Energyja, Tim Holt.