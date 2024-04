Plenković na puštanju novog MR uređaja u klinici u Klaićevoj: 'Gradimo što djeca zaslužuju...'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti puštanja u rad novog MR uređaja u Klinici za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj. Nakon toga je obišao novouređene prostore Odjela za radiologiju te preuređene prostore bolničkog objekta 'Turina' nakon konstrukcijske obnove od potresa. Uz predsjednika Vlade bio je i ministar zdravstva Vili Beroš.

- Čestitke ne samo na novom aparatu, koji će dodatno dignuti opremljenost Klinike za dječje bolesti, čestitke svim djelatnicima na angažmanu o našim najmlađima - rekao je Plenković pa nastavio:

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Nema zdravstvene ustanove u koju nismo uložili ogromna sredstva. Hrvatskoj treba nova dječja bolnica. Ova bolnica je i šarmantna i lijepa i svi smo vezani za nju. Naš projekt izgradnje nove dječje bolnice, dokumentacija je riješena, to je zahtjevna investicija ali nije neostvariva. Ako smo imali ogromne investicije u sve bolnice, onda ćemo napraviti ono što djeca zaslužuju, to ćemo izgraditi, to je naš veliki zdravstveni projekt u idućem mandatu. Ministre Beroš imate veliku i snažnu potporu Vlade za to - zaključio je Plenković.

