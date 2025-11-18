VIDEO Ovo je čovjek koji je prvi zvao 193 kad se zapalio Vjesnik

Gledao sam kroz prozor i vidio sam nešto narančasto na jednom prozoru na Vjesniku, nisam bio siguran što je, je li netko upalio svjetlo narančaste boje. Međutim, onda sam nastavio buljiti u to i vidio sam kako izbija otvoreni plamen kroz prozor, ispričao je za Index Marin, mladić koji je prvi zvao vatrogasce kada je krenulo gorjeti u zgradi Vjesnika na Slavonskoj aveniji u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:15 Nažalost, šteta je totalna. Vidjet će se hoće li se ići u rušenje. Ovako će biti ruglo | Video: 24sata/pixsell

Zgrada je u potpunosti izgorjela, a šteta je totalna, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Požar je izbio u ponedjeljak oko 23.10 sati, a vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrenom stihijom.

- Zvao sam vatrogasce, mislim da je to bilo 23:01. Ispričao sam im gdje gori, čini mi se na 15. katu. U roku od par minuta došlo je pet vatrogasnih vozila, uskoro ih je došlo još - kazao je Marin te dodao da su uskoro blokirali taj dio Savske ulice.

Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Vidio sam kako se penju do 15. kata i kako se gasi. U Vjesniku je mrak pa su se vatrogasci dobro vidjeli. Međutim, onda je počeo gorjeti krov. Nakon što se i to ugasilo, činilo se da je Vjesnik ugašen, a onda je par katova od vrha opet krenula vatra. Do jedan sat to nije izgledalo dramatično, ali onda je krenulo i uhvatilo cijelu zgradu - ispričao je.

Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira, rekao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava. Na intervenciju su krenula tri vozila iz najbliže postaje. Čim smo vidjeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju - rekao je Jembrih.

Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dodao je da se požar širio kroz ventilacije. Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati, dodao je.