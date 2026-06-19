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Plenković nakon sastanka s Magyarom: 'Želimo riješiti otvorena pitanja energetike'

Piše HINA,
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Plenković nakon sastanka s Magyarom: 'Želimo riješiti otvorena pitanja energetike'
Foto: X

Plenković je razgovarao na marginama samita EU-a s novim mađarskim premijerom Peterom Magyarom, koji prvi put sudjeluje na sastanku Europskog vijeća

Hrvatska želi rješavati otvorena pitanja s Mađarskom u energetskom sektoru u dobrosusjedskom ozračju, poručio je u petak premijer Andrej Plenković nakon što je razgovarao s mađarskim premijerom Peterom Magyarom.

Plenković je razgovarao na marginama samita EU-a s novim mađarskim premijerom Peterom Magyarom, koji prvi put sudjeluje na sastanku Europskog vijeća

“U dobrosusjedskom ozračju želimo rješavati otvorena pitanja u energetskom sektoru te unaprijediti sveukupne odnose Hrvatske i Mađarske. Usuglasili smo se i o održavanju bilateralnog susreta u Zagrebu ili Budimpešti u sljedećim mjesecima”, napisao je Plenković na X-u.

Pravni i vlasnički sporovi oko upravljačkih prava u INA-i, u kojoj mađarska tvrtka MOL ima pojedinačno najveći udio, godinama su izvor napetosti između dviju zemalja.

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