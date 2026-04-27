OBRATIO SE JAVNOSTI

Plenković nakon sjednice vrha HDZ-a: 'Podržat ćemo njih troje za poziciju ustavnih sudaca RH'

Zagreb: Izjava za medije premijera Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Sabor je prošli tjedan prihvatio tri od, čini mi se, 13 kandidata koji će biti raspravljani na plenarnoj sjednici u srijedu, rekao je premijer

Premijer Andrej Plenković oglasio se nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ, osvrnuvši se na aktualna politička pitanja i predstojeće odluke.

- Raspravili smo niz tema vezanih za politička zbivanja u Hrvatskoj, na međunarodnoj razini te pripreme za predstojeće rasprave u Hrvatskom saboru - istaknuo je uvodno Plenković.

Govoreći o izboru kandidata za Ustavni sud Republike Hrvatske i Vrhovni sud Republike Hrvatske, pojasnio je proceduru koja slijedi.

- Scenarij je sljedeći. Sabor je prošli tjedan prihvatio tri od, čini mi se, 13 kandidata koji će biti raspravljani na plenarnoj sjednici u srijedu. Čujemo da je sazvan Odbor za pravosuđe, na kojem je u dnevnom redu izbor kandidata za predsjednika, odnosno predsjednicu Vrhovnog suda. Stav HDZ-a i parlamentarne većine je da ćemo podržati sve troje kandidata - rekao je Plenković.

Dodao je kako će daljnji koraci ovisiti o radu saborskog odbora i ustavnoj proceduri.

- Ako Odbor za pravosuđe, ako bude sazvan, u srijedu de facto proslijedi predsjedniku Republike, kao po Ustavu nadležnom predlagatelju predsjednika Vrhovnog suda, kandidata kojeg će, nakon što ta procedura, ako bude obavljena, Hrvatski sabor ponovno uzeti u obzir - dodao je Plenković.

