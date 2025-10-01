Obavijesti

News

SUSRET U KOPENHAGENU

Plenković nakon susreta s Orbanom: 'Snažno odbacujem izjave o profiterstvu Hrvatske'

Piše Luka Safundžić,
Plenković nakon susreta s Orbanom: 'Snažno odbacujem izjave o profiterstvu Hrvatske'
Istaknuo sam da JANAF ima kapacitete za transport dovoljne količine nafte za potrebe rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj, koje time imaju alternativni dobavni pravac, rekao je Plenković...

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje danas u Kopenhagenu na neformalnom sastanku Europskog vijeća. Prije sastanka razgovarao je i s mađarskim kolegom Viktorom Orbanom, a sve nakon optužbi mađarskog ministra vanjskih poslova Pétera Szijjárta da Hrvatska profitira na transportu nafte zbog rata u Ukrajini.

- Premijer je imao intervenciju na Europskom vijeću, reagirao je oko optužbi mađarskih dužnosnika o 'profiterstvu Hrvatske', koje je snažno odbacio - doznajemo iz Vlade. 

Na neformalnom sastanku Plenković je zajedno s europskim liderima raspravio nastavak sveobuhvatne potpore Ukrajini, pitanje proširenja EU-a i daljnja ulaganja u europsku obranu, u kontekstu svih globalnih sigurnosnih izazova. 

- U smislu daljnje potpore Ukrajini i zaustavljanja financiranja ruske agresije, važno pitanje je i zauzimanje jedinstvenog stava EU-a o prestanku nabave energenata od Rusije. Uz LNG terminal na Krku i JANAF-ov naftovod Hrvatska se pozicionira kao regionalno energetsko čvorište i zemlja koja pridonosi energetskoj sigurnosti Europe. Istaknuo sam da JANAF ima kapacitete za transport dovoljne količine nafte za potrebe rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj, koje time imaju alternativni dobavni pravac - rekao je premijer. 

Dodao je da je ključno osigurati okončanje rata u Ukrajini, uz postizanje pravednog i trajnog mira koji poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. 

Plenković je istaknuo i kako se snažno zalaže za nastavak pregovora o ukrajinskom članstvu u Europskoj uniji, kao i za proširenje EU-a na zemlje jugoistoka Europe, posebno BiH.

- Za jačanje obrambenih sposobnosti Hrvatskoj je kroz instrument SAFE na raspolaganju 1,7 mlrd €. Time dobivamo mogućnost da dosegnemo cilj s @NATO summita u Haagu o izdvajanju 3,5% #BDP za obranu uz dodatnih 1,5% za povezane aktivnosti - zaključio je. 

