ESKALACIJA AGRESIJE

Plenković nakon udara drona u Rumunjskoj: 'Ovo je opasno'

Piše HINA,
Hrvatski premijer Andrej Plenković oštro je osudio pogodak ruskog drona u stambenu zgradu u Rumunjskoj te poručio da Hrvatska stoji uz svog NATO saveznika.

Hrvatski premijer Andrej Plenković oštro je u petak osudio udar ruske bespilotne letjelice u zgradu u Rumunjskoj i poručio da Hrvatska čvrsto stoji uz svoju NATO i EU saveznicu "Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku nakon još jedne opasne posljedice ruske agresije na Ukrajinu koja se prelila na teritorij NATO-a i Europske unije", objavio je Plenković na X-u. Ruski dron tipa Šahid, koji je bio usmjeren prema Ukrajini, skrenuo je s rute i pogodio stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galați. Udar je izazvao eksploziju i požar na desetom katu zgrade, pri čemu su ozlijeđene dvije osobe, a oko 70 stanara hitno je evakuirano. "Snažno osuđujemo ovu nepromišljenu eskalaciju i izražavamo punu solidarnost s rumunjskim narodom", objavio je hrvatski premijer.

Rusija često napada Ukrajinu velikim brojem bespilotnih letjelica, pa se bilježe i izolirani slučajevi kad one ulaze u zračni prostor zemalja članica NATO-a

Rumunjska ministrica vanjskih poslova Oana Toiu nazvala je ovaj incident "teškim kršenjem međunarodnog prava".

Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je, pak, da je Rusija "prešla još jednu granicu".

Rusko ministarstvo obrane nije zasad komentiralo incident.

