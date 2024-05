Prijateljica ubijene Kristine: 'Trebaju nam žene kao što si ti, Kiki. Nedostajat ćeš nam...'

Ona je bila Ribica u horoskopu, markantna, crna, izvana snažna i afirmirana žena, a iznutra vrlo krhka i ranjiva. Na van je bila zabavna, iskrena, proaktivna, organizirana, produktivna, svjesna u smislu posla i odgovorna, kako u poslu, tako i oko odgoja svoje dvoje djece, kroz suze nam je rekla jedna od najboljih prijateljica Kristine K. (48), ubijene u ponedjeljak navečer na savskom nasipu u Novom Zagrebu. Otkad su čuli vijest o njezinoj smrti, njezini prijatelji, poznanici i obitelj od šoka ne mogu doći sebi. Iako oduzeti nekome život i inače nema opravdanja, još im teže pada činjenica da Leopold B. (48), kojega policija sumnjiči za ubojstvo, prema pisanju Jutarnjeg lista, tvrdi da ga je ona napala i da se samo branio.

- To je takva notorna glupost i mogao bi u to povjerovati samo netko tko našu Kiki nije poznavao i ne zna kakva je osoba bila. Ne vjerujem da je Kristina išta mogla izazvati, a osobito ne takvu smrt. Nitko ne zaslužuje skončati na takav način, pogotovo ne ona, koja je stvarno bila žena zmaj. Čak i ako se unutra raspadala, uvijek je išla dalje. Falit će nam neizmjerno, ali ne samo nama, falit će svijetu... Svijetu trebaju takvi ljudi, trebaju mu takve žene - bolna glasa govorila je njezina prijateljica.

Kaže nam da je Kristina bila rodom iz Požege. Roditeljima je bila jedino dijete. U Zagrebu je završila Jezičnu gimnaziju i Grafički fakultet, smjer Grafički dizajn. Bila je silno talentirana i često je imala izložbe svojih radova. Silno je voljela crtati i fotografirati, a inspiraciju je crpila sa svih strana. Tema jedne izložbe tako su bila i njezina djeca. Rado je izlagala u rodnoj Požegi, u kojoj je uvijek bila dobrodošla.

Naša sugovornica upoznala ju je na fakultetu, gdje su obje studirale.

- Cijelo to vrijeme smo bile nerazdvojne, užasno puno mi je pomogla oko mehanike strojarstva. Zajedno smo učile, znale prespavati jedna kod druge... Na fakultetu je fotografirala, zajedno smo ručno razvijale te njezine fotke, predivno je i crtala... U svim tim hobijima i aktivnostima bila je 100 posto fokusirana. U zadnje se vrijeme nismo često viđale, ona je nastavila izlaziti u Jabuku... - priča Kristinina prijateljica.

Muškarca, koji je ubio Kristinu, upoznala je prije dvije godine na brzom piću.

- Taman su se upoznali. On je bio samozatajan, šutljiv, svoj, ali što sad, nismo svi isti. Brzo se povukao i otišao doma. Kristini to nije smetalo, imam osjećaj da je prema njemu bila i previše tolerantna. Nikad se nije žalila na njega niti govorila da imaju nekih problema. Ako su i imali, nije to pokazivala. Zadnjih godinu dana i živio je s njom i djecom. Bili su dva totalno različita svijeta, on je radio u nekom hotelu na prijemu gostiju. Bojim se da nikad nećemo saznati što se točno dogodilo kobne večeri, ali ako je istina da je rekao to što pišu, to mi zvuči proračunato i usmjereno na umanjivanje krivnje. Možda je bio u šoku, no ako je uzeo nož sa sobom, onda je to planirao - uvjerena je prijateljica.

Zagrebačka policija je nakon kriminalističkog istraživanja 48-godišnjaka kazneno prijavila za femicid, odnosno teško ubojstvo žene. Kazna koja je za ovo djelo zapriječena ista je kao i za teško ubojstvo bliske osobe, najmanje deset godina zatvora. Leopolda su jučer ispitali u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici gdje se, kako doznajemo, branio šutnjom. Dok su ga dovodili u bijelom kombinezonu, jer mu je odjeća izuzeta radi vještačenja, šutke je gledao u pod. Jedina vidljiva ozljeda je zamotani prst na ruci. Terete ga da je 6. svibnja 2024. u Zagrebu, na nasipu rijeke Save, u blizini nedovršene Sveučilišne bolnice u Blatu, nožem usmrtio svoju partnericu. Kako neslužbeno doznajemo, prerezao joj je vrat.

Nakon ispitivanja u odvjetništvu odveli su ga pred sutkinju istrage, koja mu je odredila jednomjesečni istražni zatvor po obje predložene osnove kako ne bi utjecao na svjedoke ili ponovio kazneno djelo.

U Zagrebu Četiri femicida u samo mjesec dana

Prošlu subotu je sin (28) nožem izbo mamu (68) u obiteljskoj kući u Vrapču. Majku je ubio nožem u spavaćoj sobi, pokrio je dekom i otišao. Nakon toga je prijatelju poslao poruku pa je ovaj, najvjerojatnije, obavijestio policiju, koja ga je nedugo nakon ubojstva uhitila u obližnjem kafiću.

U travnju je Nj. B. (35) nožem ubio zaposlenicu farmaceutske kompanije V. B. (67) u njezinu stanu na Srednjacima. On je poznavao sina ubijene i V. B. Na ispitivanju su utvrdili kako Nj. B. nije raspravno sposoban. Istražiteljima je rekao: ‘Spasio sam svemir!’.

Istoga dana, 5. travnja, nakon kraće prepirke između supružnika K. C. (58) i Ž. C. (61) u njihovu stanu u Livadićevoj muškarac je posegnuo za očevim legalnim pištoljem i iz njega ispalio hitac u prsa nesretne žene. Potom je popio solnu kiselinu i nekoliko dana kasnije preminuo.