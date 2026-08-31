Plenkovića pitali hoće li ići na prosvjed za Liku, evo što kaže

Premijer Andrej Plenković boravi u Sloveniji gdje sudjeluje na 21. Strateškom forumu na Bledu. Osim rata u Ukrajini i potencijalnog državnog pokopa Ratka Mladića u Srbiji, komentirao je i ilegalni otpad u Lici.

- Imamo još vremena otići. Osobno sam išao u Gospić jako puno puta. U boljoj smo poziciji prije nekoliko dana - odgovorio je na pitanje hoće li ići u Gospić i dodao da neće biti na prosvjedu u Zagrebu jer je tada u Italiji. Dodao je kako se Vlada bavi rješavanjem problema, ne prosvjedovanjem, piše N1.

- Problem postoji, dovezen je otpad koji tamo nije trebao biti. Protiv onih koji su to učinili pokrenut je kazneni postupak. HZJZ radi mjerenja ispravnosti vode za piće iz javne opskrbe u Gospiću i cijeloj županiji. Ona je ispravna. Nema nikakve stvarne ugroze. Ministarstvo je u procesu da izmjeni zakon kako bi se pooštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv okoliša i prirode - odgovorio je na pitanje je li prosvjed poruka Vladi.

- Ministarstvo je provelo tri poziva, javile su se firme i za otpad u vrećama i rasuti otpad i za oblaganje odlagališta na PPK Velebit. Ide i pregovarački proces za zakopani otpad - kazao je Plenković i poručio da najavljeni prosvjed nije prvi koji je Vlada imala.