Plenković: Nema sastanka dok Milanović ne povuče 'Zapovijed'

Prijepor između predsjednika Zorana Milanovića i Vlade oko odlaska hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu nastavlja se. Milanović je u utorak pozvao premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak nakon što je donio zapovijed da Oružane snage RH neće sudjelovati na svečanosti 14. srpnja. Vlada, međutim, smatra da odluku o sudjelovanju donosi ministar obrane Ivan Anušić, koji je potom upućuje načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu na provedbu. Nakon što je Plenković jučer poručio Milanoviću da "na sastanak zove Vučića", danas su se priopćenjem oglasili i Banski dvori.

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Prenosimo ga u cijelosti:

"Poštovani Predsjedniče Republike, svojim dopisom od 30. lipnja 2026. obavijestili ste me o svojoj "Zapovijedi" Oružanim snagama Republike Hrvatske kojom biste im htjeli zabraniti sudjelovanje na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026., pri čemu se ne pozivate ni na jednu zakonsku odredbu koja bi predstavljala pravni temelj za izdavanje takve "zapovijedi".

Podsjećam Vas da je francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao i Oružane snage Republike Hrvatske da sudjeluju u tradicionalnoj vojnoj paradi 14. srpnja 2026. u Parizu, u povodu nacionalnog dana Francuske. Nakon konzultacija u Vladi procijenili smo da bi predstavnici Oružanih snaga Republike Hrvatske trebali sudjelovati na tom događaju, zajedno s predstavnicima oružanih snaga svih ostalih država članica Europske unije, tim više što je Francuska 30. svibnja 2026. sudjelovala s dva zrakoplova Rafale u letačkom programu povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Zagrebu.

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Slijedom toga, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je jučer, 30. lipnja 2026., u skladu s člankom 69. stavkom 5. Zakona o obrani – prema kojem „odluke o prelasku granice radi protokolarno-ceremonijalnih aktivnosti te postrojbi razine voda i niže donosi ministar obrane“ – odluku o sudjelovanju dvadesetak pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na navedenoj paradi te ju je uputio načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general-pukovniku Tihomiru Kundidu, na daljnju provedbu.

Kategorički odbacujem neutemeljenu tvrdnju iz Vašeg dopisa da je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske izložen pritiscima iz Vlade, osim ako pritom ne mislite na očekivanje da načelnik Glavnog stožera postupa u skladu sa Zakonom o obrani i provede zakonitu odluku ministra obrane. Ujedno odlučno odbacujem i Vašu neosnovanu i proizvoljnu ocjenu o „ugroženosti sustava zapovijedanja i stabilnosti cjelokupnog sustava obrane“, kao i Vaše jučerašnje potpuno besmislene insinuacije o povredi članka 345. Kaznenog zakona.

Budući da je zakonska odredba koja predstavlja pravni temelj odluke ministra obrane jasna i ne ostavlja prostor različitim tumačenjima, pozivamo Vas da se Vi vratite u Ustavom i zakonima propisane okvire postupanja. Ne vidim potrebu za predloženim sastankom dok ne povučete svoju "Zapovijed" koja nema uporište u zakonu".