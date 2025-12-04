Obavijesti

KOMENTIRAO SITUACIJU

Plenković: Nemam informaciju da je Palestina priznala RH ni prije 33 godine ni kasnije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Dawoud Abu Alkas/REUTERS

Razumijemo složenost situacije. Nažalost, nemamo evidenciju da je prije 33 godine ili kasnije Palestinska samouprava donijela odluku o priznanju Hrvatske, kaže hrvatski premijer

Hrvatska podržava dvodržavno rješenje za Izrael i Palestinu, a što se tiče priznanja Palestine činjenica je da nije ni ona priznala Hrvatsku, rekao je u četvrtak premijer Andrej Plenković odgovarajući na pitanja iz publike nakon predavanja na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. "Razumijemo složenost situacije, posebno s ratom koji je počeo prije više od dvije godine. Nažalost, nemamo evidenciju da je prije 33 godine ili kasnije Palestinska samouprava donijela odluku o priznanju Hrvatske", rekao je premijer odgovarajući na pitanje palestinskog veleposlanika pri Vatikanu Ise Kasisieha o tome hoće li Hrvatska priznati Palestinu.

Kazao je da je to provjeravao s ministarstvom vanjskih poslova te da je utvrđeno da se to nije dogodilo. 

"Ne kritiziram, to kažem samo kao informaciju koju ne treba izvlačiti iz konteksta", rekao je Plenković.

Istaknuo je da Hrvatska podupire rješenje o dvije države.

"Stav svih hrvatskih vlada bio je i ostao - dvodržavno rješenje", istaknuo je. 

Izrazio je žaljenje zbog velikog broja civilnih žrtava u ratu koji je izazvao Hamas terorističkim napadom 7. listopada 2023. i rekao da Hrvatska želi nastaviti pružati humanitarnu pomoć palestinskim teritorijima.

