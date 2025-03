Plenković o anketama i padu HDZ-a: To je dobra motivacija. Ako je to sad za veselje, neka je

Anrej Plenković je nakon sjednice HDZ-ova predsjedništva pričao o identifikaciji žrtava Domovinskog rata, ulaganjima u državne obveznice, ali i o igrama na sreću te je komentirao i istraživanje Crobarometar po kojem je SDP prestigao HDZ prema rejtingu.

- Ja mislim da je dobro da je ta anketa izašla. Ta anketa je pred pet godina pokazivala da će Bernardić biti pobjednik na izborima, pa vidimo kako je to ispalo - kazao je.

- Anketa je dobra motivacija - dodao je Plenković i rekao da je to sada vijest.

- Ako je to sad za veselje neka je. Sve je u percepciji - rekao je i istaknuo da je većina u Saboru stabilna.

Govorio je o situaciji u Ukrajini te je rekao da je Zelenski u razgovorima sa Saudijskom Arabijom". 'Vidjet ćemo što će od toga biti', rekao je.

- Izvijestili su nas ministri Fuchs i Piletić da je riječ o tri sindikata. Ja uvijek apeliram na relanost. Mi smo lani s njima razgovarali o tom koeficijentu koji je rastao. Jako je osjetljiva ta reforma u državnoj i javnoj službi. Nijedna Vlada prije nas se nije usudila baviti time - rekao je na pitanje novinara o najavljenom štrajku Sindikata znanosti, Školskog sindikata Preporod i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

- Ja ne vidim razlog uz puno povećane plaće. Mislim da je ovo sve nepotrebno pogotovo od onih koji nisu prihvatili povećanje osnovice za 3 posto - rekao je.

Premijer je istaknuo kako je inicijativa za opoziv Ivana Turudića potpuno promašena.

- To je politiziranje gdje si oni uzimaju za pravo nešto za što nisu nadležni. Umjesto da smo imali velike demonstracije i prosvjede kako je to uopće došlo na red, to su dvostruki kriteriji. Da je HDZ to napravio, imali bi demonstracije u roku od sekunde, a ovo je OK - rekao je Plenković. Plenković je kazao kako će sutra imati sastanke o sazivanju Vijeća za obranu.