Plenković o BDP-u: Krilatica iza koje stoji Vlada je 'obećaj manje, a isporuči više...'

Premijer Andrej Plenković u utorak je komentirao najnoviji podatak o rastu BDP-a u drugom tromjesečju od 2,7 posto, istaknuvši da su Vladi bitne brojke o zaposlenosti, dizanju plaća i ukupna slika gospodarstva i javnih financija te da je krilatica iza koje stoji 'obećaj manje a isporuči više'.

Podsjetimo, Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je utorak prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju realno porastao 2,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je nešto sporiji rast nego u prvom ovogodišnjem tromjesečju, kada je BDP porastao 2,8 posto, no to je već 10. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste. To je i brži rast u odnosu na prosjek u EU, koje je na godišnjoj razini proaslo 0,5 posto.

"Kada gledamo ovu godinu s obzirom na posljedice svih kriza, bitni su ukupni brojevi - ukupna zaposlenost, ukupno dizanje plaća, ukupna krvna slika hrvatskog gospodarstva i hrvatskih javnih financija", izjavio je Plenković komentirajući najnovije brojke o BDP-u nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a .

Podsjetio je da je Vlada po prvi put ove godine izdala narodne državne obveznice, odnosno ponudila ih po prvi put građanima, računajući da će oni uložiti pola milijarde eura, a uložili su 1,5 milijarde. "To govori ne toliko o našoj dovitljivosti, nego o ogromnom povjerenju hrvatskih građana i gospodarskih subjekata u državni proračun, javne financije i ekonomski smjer", kazao je Plenković.

Na upit hoće li rast BDP-a iznad EU prosjeka omogućiti Vladi da bude široke ruke prema sindikatima i da će se nastaviti mjere pomoći građanima i poduzetnicima, Plenković je kazao da će, kao i svaki put od sada, Vlada ići s vrlo ciljanim i preciznim mjerama, podsjetivši da su u proteklih nekoliko godina odobrili mjere vrijedne 6,8 milijardi eura te da su takvi paketi potpore omogućili da u 2022. nije bilo prosvjeda.

"Ovih dana koji su ispred nas, pronaći ćemo rješenja koja će biti takva i u širem EU kontekstu", naveo je premijer, istaknuvši da se postupno situacija normalizira i da sve EU članice prilagođavaju svoje pakete potpore stvarnim potporama. "Dakle, ne ide se više niti preširoko, niti ne znam koliko daleko...", naveo je.

Istaknuo je i da je ostvareni rast BDP-a znatno veći od onog koji se činio u studenom i prosincu kad su predlagali ovogodišnji proračun. "Onda znači da je ona čuvena rečenica o 'underpromised and overdelivered' tj. 'obećaj manje a isporuči više' i dalje krilatica iza koje stoji ova Vlada", rekao je Plenković.