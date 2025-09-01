Plenković o Benkovcu: Kad sam vidio što objavljuje organizator, rekao sam sori, ne slažem se...

Premijer Andrej Plenković na Bledu je sudjelovao na Strateškom forumu, gdje je rekao u panel raspravi s premijerima iz Slovenije, Albanije i Crne Gore da je 'Srbija na rubu građanskog rata'. Tema panela je bilo proširenje EU.

- Imate Sjevernu Makedoniju koja je blokirana. Imate Srbiju s više od dvije godine najvećih, najsnažnijih i najozbiljnijih unutarnjih nemira i demonstracija, na rubu građanskog rata. Imate Bosnu i Hercegovinu, s Dodikom koji godinama rasteže separaciju ili ne separaciju, i hop, on je vani. Imate Banjsku, koja je 2023. prošla bez ozbiljne opaske ili artikulacije bilo koga u EU, pravimo se da se to nije dogodilo. To je stvarnost. Moramo biti zaista trezveni oko proširenja i mijenjajućeg globalnog konteksta. Ja sam za proširenje, mislim da se svi trude da pristupe, ali trebaju se politički stabilizirati - rekao je Plenković koji je dao i izjavu nakon foruma.

Na diskusiji je spominjao da bi u Hrvatskoj danas bilo tijesno (50-50) na referendumu o članstvu u EU i novinar Večernjeg ga je upitao je li Hrvatska nazadovala u demokratskim standardima nakon ulaska u EU, i nazaduje li pod njegovom trećom Vladom koja je desnija nego prve dvije, na što je premijer odgovorio: „Hrvatska 2016. i Hrvatska 2025.? To, da je nazadovala kao članica Europske unije, može zaključiti samo netko tko nje potpuno neinformiran o onome što je Hrvatska danas".

- Po slobodi govora? Ja ne znam jel možemo biti slobodniji nego što jesmo. Neka mi bilo tko kaže što tko bilo kome uvjetuje, limitira, cenzurira... Vaš je kolega u istoj novini za koje vi radite danas napisao jednu kolumnu u kojoj je razobližio ovaj kolaž neistinitih informacija, gdje je realno rekao da Hrvatska nikad nije bila razvijenija, ljudi nikad nisu bolje živjeli, njikad sigurnija, nikad integriranija među najrazvijenije. Ali se permanentno nastoji kreirati neka atmosfera koja bi stvorila osjećaj dramatičnosti - rekao je.

- Ta jedna atmosfera netrpeljivosti koju je u hrvatskom društvu i na hrvatskoj političkoj sceni izvorno kreirao Milanović, u nekom drugom vremenu, prije mene, "ili mi ili oni", to vam je start polarizacije u hrvatskom društvu. Onda se nastavilo, bez iole osude lijevog političkog establishmenta, tu mislim na stranke, medije, kulturne djelatnike, umjetnike, kad se istolerirala teza "ili si čovjek ili si HDZ-ovac". Ne možeš ako si član HDZ-a u kafić u Rijeci, sjećate se toga? Gdje su bile osude, ja se ne sjećam toga? Zabrana Thompsonova koncerta u Puli. Dvostruki kriteriji - nastavio je Plenković.

- Ljevica se sad prepala 500 tisuća ljudi na koncertu u Zagrebu. I želi što? Proglasiti Hrvatsku 2025. da ide nekakvom povijesnom revizionizmu i fašizaciji. Oni si međusobno nabacuju te članke, jedan drugog komentiraju, jedan drugom daju razloga da o tome nešto govore, jer drugih tema nemaju. Nemaju jer je zaposlenost najveća u povijesti. Nemaju zato jer je nezaposlenost najniža u povijesti. Nemaju zato jer smo prošli sve krize, i Covid krizu, i obnovu od potresa, i energetsku krizu, držali socijalnu koheziju, ušli u Schengen i euro. Imamo najviši kreditni rejting. Turistička sezona će biti na kraju bolja nego lani. Trebale su cijene biti niže, ali to je u biti samoranjavanje hrvatskog turizma, odnosno nekih aktera u hrvatskom turizmu. A što se tiče Vlade, niti mi izazivamo revizionizam, niti promoviramo ustašluk, niti smo nešto posebno desni u smislu političke filozofije ove vlade u odnosu na ranije... Dakle, kažem jedno odlučno ne histerizaciji i hiperventilizranju brojnih aktera. I ovoj vašoj tezi, potpuno je razobličavam, a kamoli da nam atribuirate da je sad u Hrvatskoj gore nego kad smo ušli u EU - nastavio je premijer u podužoj izjavi za novinare. Pitali smo ga bi li ipak mogao imati neku pomirljiviju reakciju koja bi pomogla ublažiti društvenu klimu.

Odgovorio je i da mu nije žao što je išao na Thompsonovu probu uoči koncerta.

- Ne, nije mi žao. Moja djeca jako vole njegove pjesme. Ljudi s kojima sam ja dobar vole njegove pjesme. Meni je kao premijeru bilo u interesu da vidim kako ide priprema za taj događaj - rekao je.

- Vi danas imate teze u javnosti, gdje se napada branitelje otprilike kao da su oni branili Srbiju, a ne Hrvatsku. Moram i to reći. Mislim, na čemu smo mi to sada? Kakva je to sad teza da u slobodnoj Hrvatskoj, koja počiva na Domovinskom ratu, se lakonski napada hvratske branitelje. Koga su oni branili? Što je tu poanta - upitao je.

- Što se tiče financiranja kulturnih organizacija, apsolutno nisam za nikakve zabrane. Država je tu za sve građane i svi imaju pravo na svoje projekte. Ja sam uvijek za umjetničke slobode. Ako postoje ljudi unutar tih krugova koji idu korak dalje s malo jačim provokacijama - to je na njima. Nitko do sada nije znao za festival u Benkovcu, a sada svi znamo.

Iskreno, do sada nisam čuo ni za tog redatelja ni za taj festival. Kada sam pogledao što taj organizator objavljuje iz godine u godinu, moram reći - sori, sori, ne slažem se ni s tonom ni sa sadržajem. Meni je to potpuno nebitno, kao i taj festival. Štoviše, apeliram na sve da takve festivale jednostavno ignoriraju. Od toga na kraju koristi imaju samo oni s ljevice, i to usred ljeta, kada nemaju što drugo raditi.“ „Humanitarna katastrofa koja se trenutno odvija u Gazi za nas je strašna tragedija i iskazujemo žaljenje svima koji su žrtve u toj tragediji.“

Komentrirao je i jezive poruke piscu i autoru Miljenku Jergoviću, te poručio: „Mi smo osudili napade na gospodina Jergovića i uvijek ćemo ih osuđivati. Ali, morali smo kao Vlada reagirati i na njegovu ciničnu insinuaciju. Ako on smatra da su to učinili ministar i premijer, onda smo i mi odgovorili cinično - rekli smo da ja i ministar stavljamo hudice, idemo po noći i prijetimo. To je bila naša poruka.“

Plenković i Spajić sastali se na Bledu, naglasili važnost dobrosusjedskog odnosa

Hrvatska pozdravlja što je riješen status Doma kulture u Donjoj Lastvi te želi rješavati i druga otvorena pitanja u dobrosusjedskom ozračju, naglasio je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković nakon susreta s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem.

Plenković i Spajić bilateralno su se sastali uoči sudjelovanja na Bledskom strateškom forumu, a na susretu su „raspravili sva otvorena pitanja”, rekao je hrvatski premijer.

Spajić je Plenkoviću zahvalio na potpori Hrvatske tijekom ljeta kad je Crnoj Gori pomogla u borbi protiv požara slanjem kanadera.

Hrvatski premijer na platformi X napisao je da mu je drago „da je riješen status Doma kulture u Donjoj Lastvi, što je važno za hrvatsku manjinu u Crnoj Gori”.

Domu je prijetilo iseljenje.

Naglasio je da očekuje daljnje iskorake po pitanju nestalih, obeštećenja hrvatskih logoraša, graničnih pitanja, školskog broda Jadran i drugih otvorenih bilateralnih tema.

Plenković je u izjavi novinarima rekao da Podgorica i Zagreb radi na rješavanju niza pitanja te da je u tu svrhu “oformljen velik broj bilateralnih povjerenstva”.

“Hrvatska želi rješavati otvorena pitanja u dobrosusjedskom ozračju, o čemu vodimo redovit dijalog na ministarskoj razini”, napisao je na X-u.