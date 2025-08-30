Obavijesti

Plenković: Vlada neće prestati tragati za nestalima, očekujemo od Srbije da surađuje s nama...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: U NSK održana 113. sjednica Vlade RH | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Provedena su brojna terenska istraživanja u kojima je otkriveno više masovnih grobnica, organizirane su 62 identifikacije i identificirani posmrtni ostaci 319 osoba, rekao je

Premijer Andrej Plenković poručio je u subotu u povodu Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu, da hrvatska Vlada neće prestati tragati za našim nestalima te kako očekuje od Srbije da počne surađivati i dijeliti potrebne informacije.

"Obilježavajući Međunarodni dan nestalih osoba i Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu, iskazujemo poštovanje prema 1744 nestalih osoba i članovima njihovih obitelji, koji i dalje neumorno tragaju za svojim najmilijima. Zahvaljujem Ministarstvu hrvatskih branitelja na čelu s potpredsjednikom Vlade Tomom Medvedom na iznimnim naporima koji se ulažu u ovom zahtjevnom procesu", objavio je predsjednik Vlade RH Plenković na društvenoj mreži X.

"Od početka našeg mandata", dodao je, "provedena su brojna terenska istraživanja u kojima je otkriveno više masovnih grobnica, organizirane su 62 identifikacije i identificirani posmrtni ostaci 319 osoba. Vlada neće prestati tragati za našim nestalima — sve dok se ne riješi i posljednja sudbina. Očekujemo od Republike Srbije da počne surađivati i dijeliti potrebne informacije", objavio je premijer Plenković.

