Andrej Plenković je za Dnevnik Nove TV dao veliki intervju. Plenković je najprije govorio o novoj mjeri za povratak iseljenika. Na pitanje zašto bi netko tko je otišao u inozemstvo prihvatio tu mjeru i vratio se u Hrvatsku, Plenković odgovara da je to nadograđivanje postojeće mjere samozapošljavanja.

- Ako živi u zemlji članici Europske unije dvije godine, ima pravo povrh ovih 200.000 kuna dobiti još 50.000 kuna bespovratno - kaže i otkriva moraju li ti ljudi vratiti dobiveni novac ako ne uspiju.

- Da. Ako netko dobije taj novac i ode kockati, mora ih vratiti - kaže.

Potom je komentirao referendum Mosta.

- Nije bitno vjerujem li ja Mostu, nemam pojma imaju li dovoljno potpisa. Imamo nekoga tko je antimakser, kako kaže Milanović. Imate antivaksere, Mostovce koji nisu u stanju reći treba li se cijepiti. Petrov kaže da će preporučiti roditeljima da se cijepe. Imate onda njegove pulene koji kažu da će to prepustiti doktorima. Nema ovdje nikakve ideje o zaštiti građana, o borbi protiv korone. Ima inicijative koja se sastoji od dva dijela. A), eto da se vidi da postojimo, mislim na Mostovce. I B) da pokušamo raditi opstrukciju odgovornoj vladi. To je bit te incijative, ona nema niti jednu drugu svrhovitost - rekao je Plenković.

Dotaknuo se i Milanovića.

- Milanović svaki dan ide iz gliba u blato. Ljudi se slabo mjenjaju u nekim godinama. On nas optužuje da smo lopovi, da smo izdali Hrvate u BiH. Kaže da onaj tko laže, taj i krade. On je danas lagao o našoj predstavnici u EU. On laže - naglasio je.

Kada je riječ o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tijekom blagdana za dva sata, kaže ne vidi tu problema i dodaje da si Hrvatska to može priušititi, za razliku od Njemačke, jer omikron još nije jako raširen.

- Ta dva sata koje je Stožer procijenio da ljudi rade dulje, mislim da se neće ništa strašno dogoditi u ta dva sata - rekao je.

Plenković je odgovorio i na pitanje koja je razlika između Gabrijele Žalac i Josipe Rimac, HDZ-ovkama uhićenima zbog malverzacija.

- Neka proces ide kako treba, ja to neću komentirati. Mi smo donijeli stranačke odluke iza kojih stojim - kratko je kazao.