Hrvatski premijer Andrej Plenković u petak je u Bruxellesu poraznom ocijenio dvogodišnjicu mandata predsjednika Republike Zorana Milanovića, optuživši ga za štetno i toksično ponašanje.

“U području vanjske politike - štetno, izolirano. U unutarnjoj politici - toksično, snižavanje političke kulture, komunikacija na razini verbalnog divljaštva", rekao je Plenković u Bruxellesu odgovarajući na upit novinara da ocijeni dvogodišnji mandata predsjednika Milanovića.

"Doprinos boljitku bilo kojeg segmenta hrvatske države - nula”.

Rekao da je ono što je predsjednik Milanović danas u Požegi govorio potvrđuje njegovu analizu, da je tu riječ o “političkoj kulturi na razini pijanca u nekoj birtiji”.

Optužio je Milanovića da je orkestrirao cijelu priču oko predstojnika njegova ureda Zvonimira Frke-Petešića kako bi naštetio njemu.

“Govorio je da je Zvonko počinio kazneno djelo, da je bandit i kaluđer. Ajde sokole, ako je to kazneno djelo – prijavi, koje je kazneno djelo, koji propis i zakon prekršen? Nijedan propis Zvonko nije prekršio. Cijela ova priča je hajka i haranga orkestrirana isključivo od njega i njegovih jataka, to je cijela poanta. On nabacuje smeće u javni prostor ne bi li naštetio meni”.

Istaknuo je da je Milanović danas trebao reći da je šef SDP-a Peđa Grbin "bandit, razbojnik netko tko koristi naknade, a drugima docira, što je vrhunac licemjerstva".

Premijer je aludirao na to što je Grbin uzimao saborske naknade za odvojeni život iako živi sa suprugom u Zagrebu.

"Peđa Grbin se našao pametan da na aktualnom satu meni predbacuje Zvonka, a danas vidim i da je ova (Marijana) Puljak nešto lupetala u Saboru o tome. Poručujem joj neka se drži radionice za antisemite, za Bojana Ivoševića koji bi iščupao grkljan novinarki Slobodne Dalmacije", rekao je Plenković.

"To je jedna velika prijevara birača, cijela ta ekipa”, rekao je Plenković.

“Još jednom ponavljam, na hrvatskoj političkoj sceni imate oni koji radi i ostvaruju rezultate i one koji opstruiraju, ne rade ništa i napunjeni samo jednom političkom idejom - mržnjom prema HDZ-u pa makar i lagali i bili prevaranti i besramni licemjeri i to svi ovi koje sam nabrojio”, rekao je Plenković, spomenuvši još i Arsena Bauka i Sinišu Hajdaša Dončića.

Pri tome je nabrojio sva postignuća njegove vlade od spašavanja Agrokora, brodogradilišta, sređivanja javnih financija, izlaska iz postupka prekomjernih makroekonomskih neravnoteža i proračunskog manjka, borbe za očuvanje zdravlja i gospodarstva u pandemiji, uspješne prošlogodišnje turističke sezone, rasta BDP-a, kreditni rejting, do najnovijih mjera za pomoć građanima i gospodarstvu zbog globalnog rasta cijena energenata.

“Istodobno, donijeli smo 25 milijardi iz europskih fondova, to ne bi donio netko drugi i to nije sljedovanje i nije slučajno”, rekao je Plenković, dodajući i da je riješio pitanje korištenje sredstava iz Europskog fonda solidarnosti za sanaciju potresa u Zagrebu.