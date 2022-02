Premijer Andrej Plenković iz Bruxellesa je komentirao aktualne događaje. Kazao je kako će Hrvatska Africi donirati još više od 500.000 doza cjepiva protiv covida, da je dosad donirala oko 700.000 doza, javlja N1.

Komentirao je i stanje u Ukrajini i sukobu s Rusijom, tvrdi da se sve čini da bi se sukobi deeskalirali.

- Jučerašnji prvi dio posjeta bio je posvećen susretu s predsjednicom Europske komisije, Ursulom von der Leyen - rekao je Plenković, dodavši da Komisija podržava ulazak Hrvatske u Schengen i u eurozonu.

Pozvao je i na konsenzus u BiH oko izmjena izbornog zakona u toj zemlji, dodavši da je Hrvatska konstruktivan i dobronamjeran partner BiH.

Upitan je li von der Leyen tražila da se obrazloži zašto u Hrvatskoj obnova nakon potresa ide sporo.

- Dva su temeljna razloga, imate progresivnu štetu i pandemiju. To su izvanredne okolnosti, to je viša sila. Drugi su imali korištenje Fonda solidarnosti, ali ne u ovakvim uvjetima - rekao je Plenković.

Otkrio je i je li viša sila bila jedini razlog zbog kojega je Hrvatska dobila produženje roka korištenja sredstava.

- Ja ne znam drugi glavni grad koji je pogođen ovako jakim potresom u ovim okolnostima - rekao je Plenković.

Upitan kako vidi dvogodišnji mandat predsjednika Republike Hrvatske, Zorana Milanovića, Plenković je rekao da su dvije razine.

- Vanjska politika, štetno, izolirano. Unutarnja toksično, snižavanje kulture. Komunikacija na razini verbalnog divljaštva. Doprinos boljitku bilo kojeg segmenta hrvatske države – nula - rekao je Plenković, dodavši da je Milanovićeva “politička kultura na razini pijanaca u nekoj birtiji”.

- On je govorio da je Zvonko počinio kazneno djelo, osim što je bandit i kaluđer. Em ga je lažno optužio, ajde, sokole, ako je to kazneno djelo – prijavi, koje je kazneno djelo, koji propis i zakon prekršen? Niti jedan propis Zvonko nije prekršio. Dobio je sve po propisima i cijela ova priča je hajka i haranga orkestrirana isključivo od njega i njegovih jataka. On nabacuje smeće u javni prostor ne bi li naštetio meni. On je danas trebao reći Grbin je bandit, netko tko koristi naknade, a nama docira - zaključio je Plenković.