Premijer Andrej Plenković u Zemuniku Donjem bio je na brifingu zapovjednika HRZ-a, zapovjednika 93. krila HRZ-a i zamjenika zapovjednika 855. Protupožarne eskadrile o stanju i provedenim zadaćama, a u Zadru se sastaje sa županom Božidarom Longinom i gradonačelnikom Brankom Dukićem.

- Bio je ovo sadržajan posjet Zadru i Zadarskoj županiji - rekao je Plenković nakon sastanka i dodao da je Vlada mjerama očuvala radna mjesta i da je mjere koristilo 4000 poduzetnika u županiji.

- Brojevi s kojima smo upoznati danas su zaista izvrsni, više su usporedba s rekordnom 2019., nego prošlom godinom - rekao je pohvalivši odlične turističke rezultatet.

Novinari su ga pitali i oko gradnje kapelice u Betlehemu vrijedne 450.000 eura, što je i oporba dočekala s kritikama navodeći da se novac mogao uložiti u obnovu nakon potresa.

- Nisam uopće čuo da su oni nešto komentirali. Mi smo dobili zahtjev, kada gledate realno broj hodočasnika, broj vjernika koje odlaze u Svetu zemlju, činjenica je da tamo mnoge zemlje imaju svoje kapele, to je jako važno. To je jedan od naših doprinosa promociji Hrvatskoj. Mi smo taj zahtjev sageldali, nešto mora opstati, ne možemo samo obnavljati. Sredstva koja će se uložiti u obnovu onoga što se može nazvati kulturnom i sakralnom baštinom su daleko veća od ovoga što će biti uloženo u Svetu zemlju. Mislim da možemo biti ponosni, a ne kritizirati, to bi bio pravi pristup. Da misle o efektima što tako nešto hodočasniku koji nije iz Hrvatske i to dolje vidi pa onda dođe u Zadarsku županiju. Tako treba razmišljati, konstruktivno - komentirao je Plenković.

Ponovno je tema bila i odmor ministra Zdravka Marića te je rekao da je to “priča koju smo jučer zatvorili”.

- On je rekao o kome se radi, a Povjerenstvo neka radi po zakonu što god treba - kazao je Plenković