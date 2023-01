Plenković o Milanovićevoj izjavi: 'Ide iz gliba u blato'

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da predsjednik države Zoran Milanović "ide iz gliba u blato" nakon što je izjavio da je Kosovo oteto Srbiji i da Krim više nikada neće biti ukrajinski.

- Iz gliba u blato, u živi pijesak...Iz lošeg u gore. Ne znam dokle to može ići- izjavio je premijer novinarima.

- Rezime tog narativa je: Sjednimo što prije za stol, dajmo Rusima da otkinu neznam koliko tisuća kvadratnih kilometara Ukrajine i zaboravimo na širenje NATO-a ili politiku otvorenih vrata. Neka se Ukrajinci pokunje i čekaju koliko će ih ovi još pobiti ili koliko će im teritorija uzeti- rekao je nakon sjednice predsjedništva HDZ-a.

Milanović je ranije u ponedjeljak ponovio da se protivi slanju ubojnih sredstava Ukrajini i rekao da je "posve jasno da Krim više nikada neće biti Ukrajina" i da je Kosovo "oteto od Srbije".

- Tko je anektirao Kosovo? Međunarodna zajednica i mi. Oteto je od Srbije. (...) Nije aneksija, nego otimanje, dio teritorija koji je izvučen iz Srbije. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta u kojem netko misli da ima pravo na sve kad mu to odgovara, a kad to onaj drugi radi - onda je to kriminal- rekao je Milanović.

Plenković je izjavio kako niti jedna zemlja nije anektirala Kosovo i da ne zna da pojam ekstrakcije postoji u međunarodnom pravu.

- Do sada još nismo doživjeli ovakav narativ o Kosovu. Ne znam čime je izazvan. Vidim da je sada ne samo zvijezda u ruskim, nego i u srpskim medijima- rekao je Plenković.

Zamjerio je oporbi - SDP-u, Mostu i Domovinskom pokretu što nije osudila Milanovićeve izjave.

- Normalna reakcija političke scene bi bila najčvršća moguća osuda stavova koji direktno štete vanjskopolitičkoj poziciji Hrvatske- rekao je premijer.

