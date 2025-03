Plenković o Milanoviću: 'Pa čut ćemo se. Nema nam druge'

Premijer Andrej Plenković u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada" osvrnuo se među ostalim na susret ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s američkim Donaldom Trumpom, ali i o budućoj suradnji s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Teška su vremena pred Europskom unijom te naravno i Hrvatskom. Riječ je o pitanju vojske, vanjske politike i odnosa s predsjednikom države.

- Pa čut ćemo se. Nemamo druge. Članak 99. Ustava kaže da predsjednik i vlada surađuju u usklađivanju i vođenju vanjske politike, a članak 110. da vlada vodi vanjsku i unutarnju politiku. Dakle, vlada ima, naravno, ogromne odgovornosti na svakodnevnoj bazi djelovati i raditi - kazao je Plenković i dodao kako su se, realno, njih dvojica razilazila oko pitanja agresije na Ukrajinu.

Na pitanje hoće li uskoro biti neki sastanak, rekao je: “Čut ćemo se, pa ćemo se dogovarati”.

Zatim je prokomentirao zaokret američke politike u odnosu na rusku agresiju u Ukrajini.

- Predsjednik Trump gleda na dvije ruske agresije na Ukrajinu, agresiju 2014. i onu agresiju 2022.-2025. godine, kao na agresije koje su se dogodile, iz njegovoga kuta, u vremenima predsjednika Demokratske stranke, prvo Baracka Obame pa Joea Bidena. On nema osjećaj identifikacije s tom agresijom kao što su to imali demokratski predsjednici. Dapače, on ih u biti, a to se vidjelo i iz noćašnjeg govora gdje je jako puno okrivljavao predsjednika Bidena za određene stvari - krivi za slabost, odnosno da se Putin usudio napraviti kršenje međunarodnog prava za vrijeme njihova mandata - rekao je premijer.

Istaknuo je da Trump smatra da dok je on bio predsjednik, Putin nije provodio agresiju na Ukrajinu.

- Zato je njegova pozicija da želi biti predsjednik Amerike, koji donosi mir u globalnim žarištima. Vidimo ih na dva pravca - jedan je Ukrajina, a drugi Bliski istok. Identična je politika. On želi biti predsjednik mirotvorac i fokusiran je prije svega na unutarnju politiku SAD-a, na uspostavljanje carinskih, trgovinskih barijera za višedesetljetne partnere SAD-a. To je njegov fokus, uz sve ove ideološko, kulturološke teme koje su dominirale kampanjom u SAD-u - dodao je.