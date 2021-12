Premijer Andrej Plenković boravi u Ukrajini. Poručio je kako je Ukrajina prva članica UN-a koja je priznala Hrvatsku i naglasila da se trgovinska razmjena između dvije zemlje udvostručila posljednjih godina.

- Očekujem da dva temeljna politička prioriteta za Ukrajinu, a to su mirna reintegracija okupiranih područja i europski put, nastavimo podržavati i kao država i vlada i kao cijeli sustav jer Hrvatska ima jedinstveno iskustvo. Nema nijedne druge članice EU koja je imala okupirana područja pa ih je mirno reintegrirala - rekao je Plenković, prenosi N1.

Milanović je ranije izjavio kako je politika vlade prema Rusiji šarlatanska.

- Ako je to izjavio, onda je to još jedna uspješnica. Vidim da je u top formi, briljantan je ovih dana tako da će sigurno naši ukrajinski prijatelji biti oduševljeni takvom izjavom hrvatskog predsjednika. Pronosi slavu hrvatskoj vanjskoj politici, to je pravi put, čestitam mu i predlažem da samo tim putem nastavi - rekao je.

Što se tiče Rusija, premijer je poručio kako postoji politički dijalog i gospodarska suradnja.

- Mi znamo njihove pozicije, imamo naš odnos i s Ukrajinom. ne znam čemu takve konstatacije, valjda je opet bilo jugo u Zagrebu - rekao je i poručio kako su takve izjave Milanovića štetne.