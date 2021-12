Nakon što je odlikovao bivšu premijerku Jadranku Kosor, predsjednik Republike Zoran Milanović odgovarao je na novinarska pitanja o svojim izjavama o slučaju ubojstva obitelji Zec i Srebrenici. Na opasku novinara kako se ljevica ograđuje od njega, opleo je po njima jer šute dok vladajući u vrijeme pandemije krše temeljna ljudska prava i slobode.

- Što je ljevica, koja je to danas ideološka opcija? Jesu to ovi koji mrtvo hladno šute na kršenje ljudskih sloboda, koja se godinu i pol krše, a zadnjih par mjeseci na jedan brutalan način, flagrantno? Gdje je tu ljevica da stane u zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda? To je, po meni, poziv ljevice, to je bio moj poziv, za manjinu, slabije - poručio je naglasivši kako su i hrvatska i europska ljevica bijedno pale ovaj test.

- Nitko se ne zalaže za slobode, svi su u strahu, a ovdje se radi o temeljnim pravima, koja klize iz ruku kao pijesak i kad se sve osuši ostat ćemo na suhom. Ovo je opasno vrijeme i moje prirodno očekivanje i refleks je bio da sam očekivao da će ljevica tu biti najglasnija. I odgovorna u isto vrijeme, razumna. Ovo je konformizam, strah. I sad imamo referendum koji je, po meni, pogrešno prezentiran, ali je njegovo prvo pitanje esencija temeljne ljudske slobode i tko ih i na koje vrijeme može ograničavati. Samo Sabor. To i sad piše, ali to se brutalno ignorira - poručio je naglasivši kako to ne bilo moguće bez Ustavnog suda.

- Nema veze tko je inicijator, to je Most, oni imaju gerilski način djelovanja, proglašavaju ih klerikalnom strankom, ne vidim baš da je kler na njihovoj strani, tu ima ljudi koji su vjernici, s čijim stavovima se ne slažem, a sad se slažem. Ovo su temeljne stvari. Gdje je ljevica? Gdje je njemačka ljevica, francuska ljevica? Ja sam bio predstavnik svoje stranke u najvišim ljevičarskim institucijama Europe i svijeta, znam taj svijet jako dobro, prije Plenkovića - rekao je.